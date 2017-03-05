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Başbakan Yıldırım: Terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız

Başbakan Yıldırım, "Şu anda terörün belini kırdık. İnşallah 16 Nisan'dan sonra bu meseleyi memleketin gündeminden tamamen çıkartacağız." dedi.

Başbakan Yıldırım: Terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız

Başbakan Yıldırım, "Şu anda terörün belini kırdık. İnşallah 16 Nisan'dan sonra bu meseleyi memleketin gündeminden tamamen çıkartacağız." dedi.

05 Mart 2017 Pazar 09:19
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Başbakan Yıldırım: Terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız

NEVŞEHİR -  AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Nevşehir'e Kırşehir'den selam getirdiklerini, Kırşehir, Sinop, Amasya, Tokat ve Kahramankazan'da da meydanların dolduğunu ifade eden Yıldırım, "Meydanlar 16 Nisan'ın habercisi, meydanlar rengini şimdiden ortaya koyuyor. 16 Nisan'ın rengi beyaz, bembeyaz." ifadelerini kullandı.

"Bunların işi laf üstüne laf koymak"

Muhalefet partilerinin tutumunu da eleştiren Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anamuhalefet partisi CHP, onun yanındaki HDP şimdi kolkola girmişler tekrar 'hayır' şarkısını söylemeye başladılar. Onlar 'hayır' dese neyse, hadi onlar 'hayır' deyip duruyor, sadece onlar değil, ne tesadüf ki bölücü terör örgütleri de 'hayır' diyor, FETÖ de 'hayır' diyor, PKK da 'hayır' diyor. Bu terör örgütleri neden 'hayır' diyor. Bunları koruyan, kollayan ülkeler var, onlar da neden hayır diyor? Çünkü evet çıkınca bunlar, anamuhalefet partisi, diğerleri daha fazla yan gelip yatamayacak, çalışmak zorunda kalacaklar, sizin gözünüze girmek için daha çok çalışacaklar. Bunlar çalışmaya alışkın değil, bunların işi laf üstüne laf koymak, AK Parti'nin işi taş üstüne taş koymak. 

"Terörün belini kırdık"

Hem ekonominin büyüyeceğini hem huzurun tesis edileceğini ve terörle mücadelede büyük başarılar sağlanacağını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu anda terörün belini kırdık. Şehirlerden söküp attık. Köylerde, dağlarda, nerede varlarsa tepelerindeyiz, enselerindeyiz. İnşallah 16 Nisan'dan sonra bu meseleyi memleketin gündeminden tamamen çıkartacağız. Kendi ürettiğimiz imkanlarla, silahlarımızla, savunma sistemlerimizle terörün üzerine kararlılıkla gideceğiz. Bundan çok korkuyorlar. Ne diyor bölücü terör örgütü 'Evet' çıkarsa biz biteriz. 'Evet çıkacak, siz de biteceksiniz, terör örgütü de bitecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
TerörÖnce Vatan GazetesiBinali Yıldırım
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