Başbakan Yıldırım: Siyasette kadınların daha fazla olması lazım

İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım Çırağan Sarayı'nda Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Olağan Genel Kurulunda konuştu.

"Kadınlarınız erkeklerimiz Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz"

Yıldırım, buradaki konuşmasında, "Siyasette kadınların daha fazla olması lazım. Kılıçdaroğlu'nu ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. 18-25 yaşı o kadar çarpıtıyor ki... 18-25 yaş arası 9 milyon 250 bin insanımız var. Bunun yarısı kadın. İşi getirdi bağladı askerliğe. Peki diğer yarısı 4,5 milyonu kadın, onlar askere gitmiyor. Onlarla ilgili bir düşünceniz var mı? Yok sayıyor, yok. Zihninde kadın yok. Sosyal demokrat olmak lafla olmaz. 9 milyon 18-25 yaş arasındaki insanı yarısı kadın. 'Efendim askere gitmemek için 18 yaşı seçilme yaşı olarak getirdiniz'. Bu çok gülünç bir şey. Bir ana muhalefet partisi başkanına yakışmayacak bir şey. Onun için kadınlarınız erkeklerimiz Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık" diyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'nin doğusunu, batısını, güneyini, kuzeyini birbirine yakın ettik, yolları böldük, hayatları kurtardık, yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik ama yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz."

"Terör örgütünün ülkemiz için büyük bir sorun olduğu herkes tarafından anlaşılmıştır"

Başbakan Yıldırım, terör örgütü sultasının ve baskısının bölgeden kalktığını belirterek şöyle devam etti:

"Ne şehirde ne kırsalda terör örgütü nevruzda bile kimseyi toplayamamıştır. Artık terör örgütünün ülkemiz için bölgemiz için büyük bir sorun olduğu gerçeği herkes tarafından; Kürt, Türk bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımız tarafından ortak bir kanaat olarak anlaşılmıştır."

"Memleketin geleceğine karar verilecek"

16 Nisan'ın önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Yıldırım, sandığa gidilip memleketin geleceğine karar verileceğini söyleyerek, "Biz bir değişiklik getirdik. Bu değişiklik bizim ihdas ettiğimiz bir şey değil, bu değişiklik Cumhuriyetin kuruluşundan beri yönetim sisteminde var olan birtakım anlaşmazlıkların son bulmasını amaçlayan bir değişikliktir." dedi.

"Türkiye'nin bir saniye bile kaybedecek vakti yok"

Türkiye'nin artık bir saniye bile kaybedecek vaktinin olmadığının altını çizen Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu 'hayırcı' korosunun Türkiye vizyonuyla ilgili, gelecek Türkiyesiyle ilgili hiçbir fikirleri yok. Olamaz çünkü bunlar hayatında tek bir sorumluluk alıp bir iş üretmiş değiller. Köprü yaparsın karşı çıkar, havaalanı yaparsın karşı çıkar, baraj yaparsın karşı çıkar, ne kadar tünel yaparsın karşı çıkar, ne kadar hayırlı iş varsa güzel iş varsa bunlar hep karşısında. Tecrübeyle sabit, yapıp bitirdikten sonra en önce onlar kullanırlar. Böyle de bir özellikleri var."