Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
105761
ALTIN
163.447
DOLAR
3.9605
STERLİN
5.2471
EURO
4.6552
Elektrikte kapasite artıyor
Elektrikte kapasite artıyor
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı
Meclis başkanını seçiyor
Meclis başkanını seçiyor
Almanya'da koalisyon krizi
Almanya'da koalisyon krizi

Başbakan Yıldırım: Sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor

Başbakan Yıldırım, "İnsanların öldüğü yerde, Birleşmiş Milletler eğer etkin rol alamıyorsa, aslında sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor demektir." dedi.

Başbakan Yıldırım: Sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor

Başbakan Yıldırım, "İnsanların öldüğü yerde, Birleşmiş Milletler eğer etkin rol alamıyorsa, aslında sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor demektir." dedi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 13:59
0 Okunma
Başbakan Yıldırım: Sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor

Başbakan Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'da konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız, İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin bir araya gelerek Astana sürecindeki son durumu değerlendirecekler ve buradan bir adım sonrasına, Cenevre sürecine geçiş için gerekli kararları alacaklardır." dedi.

"Küresel terör en büyük tehdit"

"Artık küresel terör en büyük tehdit haline gelmiştir. İkinci büyük tehdit de göçtür." diyen Yıldırım, "Bölgemizde maalesef yaşanan istikrarsızlıklar dolayısıyla bugün göçmen durumunda olanların sayısı 55 milyonu aşmıştır. Dünyada kaç tane ülke vardır, nüfusu 55 milyon olan? Belki 20 tane ülke vardır. Dolasıyla bu sorunu görmezden gelmek, umursamaz davranmak ve gücü duvarları yükselterek önleyeceğini zannedenler çok ama çok yanıldığını yakın zamanda anlayacaklardır. Terörle mücadeleyi yaparken bir yandan da bu terörü doğuran nedenlerin bütün ülkeler tarafından dikkatle incelenmesini, BM'nin bu konuda daha etkin bir rol almasını beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

"BM etkin rol alamıyorsa insanlık da ölüyor demektir"

Yıldırım, "İnsanların öldüğü yerde, Birleşmiş Milletler eğer etkin rol alamıyorsa, aslında sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor demektir." şeklinde konuştu.

"Zenginlik merkezleri Batı'dan Doğu'ya doğru hareket ediyor"

Zenginlik noktalarının, merkezlerinin artık Batı'dan Doğu'ya doğru hareket ettiğini belirten Yıldırım,  "İşte bütün iki yönlü bu harekette de geçiş noktası Türkiye'dir, Anadolu topraklarıdır." diye konuştu.

"Asya Parlamenter Asamblesi çok örnek bir tavır sergiledi"

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: 

"Asya Parlamenter Asamblesi çok örnek bir tavır sergileyerek, 9. Genel Kurul Toplantısı bildirgesinde FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ve ülkemizle FETÖ'ye karşı mücadelede tam dayanışma halinde olduğunu kayda geçirmiştir. Bu vesileyle burada bulunan bütün üye ülkelere, değerli parlamento başkanlarına, ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımRusya Devlet Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli, Özdağ Yakınlaşması TBMM’de Dikkat Çekti
Bahçeli, Özdağ Yakınlaşması TBMM’de Dikkat Çekti
HDP'li Zana'nın milletvekilliği düşürülecek
HDP'li Zana'nın milletvekilliği düşürülecek
YSK teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
YSK teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
"28 Şubat'ı planlayanlar adalet karşısında hesap verecek"
"28 Şubat'ı planlayanlar adalet karşısında hesap verecek"
Yeneroğlu'ndan terörist cenazesine katılan HDP'lilere tepki
Yeneroğlu'ndan terörist cenazesine katılan HDP'lilere tepki
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Halkbank açıklaması
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Halkbank açıklaması
Meclis başkanını seçiyor
Meclis başkanını seçiyor
Kurtulmuş: Bu coğrafya dünyanın en zengin kütüphanesidir
Kurtulmuş: Bu coğrafya dünyanın en zengin kütüphanesidir
Ülkemizle ilgili yapılan hesapları paçavraya çevireceğiz
Ülkemizle ilgili yapılan hesapları paçavraya çevireceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ