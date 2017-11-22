Başbakan Yıldırım: Sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor

Başbakan Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'da konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız, İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin bir araya gelerek Astana sürecindeki son durumu değerlendirecekler ve buradan bir adım sonrasına, Cenevre sürecine geçiş için gerekli kararları alacaklardır." dedi.

"Küresel terör en büyük tehdit"

"Artık küresel terör en büyük tehdit haline gelmiştir. İkinci büyük tehdit de göçtür." diyen Yıldırım, "Bölgemizde maalesef yaşanan istikrarsızlıklar dolayısıyla bugün göçmen durumunda olanların sayısı 55 milyonu aşmıştır. Dünyada kaç tane ülke vardır, nüfusu 55 milyon olan? Belki 20 tane ülke vardır. Dolasıyla bu sorunu görmezden gelmek, umursamaz davranmak ve gücü duvarları yükselterek önleyeceğini zannedenler çok ama çok yanıldığını yakın zamanda anlayacaklardır. Terörle mücadeleyi yaparken bir yandan da bu terörü doğuran nedenlerin bütün ülkeler tarafından dikkatle incelenmesini, BM'nin bu konuda daha etkin bir rol almasını beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

"BM etkin rol alamıyorsa insanlık da ölüyor demektir"

Yıldırım, "İnsanların öldüğü yerde, Birleşmiş Milletler eğer etkin rol alamıyorsa, aslında sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor demektir." şeklinde konuştu.

"Zenginlik merkezleri Batı'dan Doğu'ya doğru hareket ediyor"

Zenginlik noktalarının, merkezlerinin artık Batı'dan Doğu'ya doğru hareket ettiğini belirten Yıldırım, "İşte bütün iki yönlü bu harekette de geçiş noktası Türkiye'dir, Anadolu topraklarıdır." diye konuştu.

"Asya Parlamenter Asamblesi çok örnek bir tavır sergiledi"

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Asya Parlamenter Asamblesi çok örnek bir tavır sergileyerek, 9. Genel Kurul Toplantısı bildirgesinde FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu ve ülkemizle FETÖ'ye karşı mücadelede tam dayanışma halinde olduğunu kayda geçirmiştir. Bu vesileyle burada bulunan bütün üye ülkelere, değerli parlamento başkanlarına, ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum."