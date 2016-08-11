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Başbakan Yıldırım Meşal ile telefonda görüştü

Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin alt edilmesi dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım nezdinde Türk milletini kutladı.

Başbakan Yıldırım Meşal ile telefonda görüştü

Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, 15 Temmuz hain darbe girişiminin alt edilmesi dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım nezdinde Türk milletini kutladı.

11 Ağustos 2016 Perşembe 10:33
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Başbakan Yıldırım Meşal ile telefonda görüştü
ANKARA

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin alt edilmesi nedeniyle Yıldırım nezdinde Türk milletini tebrik eden Meşal, başta Gazze olmak üzere Filistin halkının Türk bayrakları ile sokaklara inerek dayanışmasını gösterdiğini aktardı.

Başbakan Yıldırım da Meşal'e teşekkür ederek, kardeş Filistin halkının desteğini bilhassa bu süreçte kalpten hissettiklerini belirtti.

Türkiye'nin Gazze ve Filistin'in arkasında durmayı sürdüreceğini ifade eden Yıldırım, İsrail ile varılan mutabakat çerçevesinde gönderilen 11 bin ton insani yardımın Gazze'ye ulaştığını, önümüzdeki günlerde bu yardım faaliyetlerini düzenli olarak sürdüreceklerini kaydetti.

Yıldırım, Filistinliler arası uzlaşı sürecini de hassasiyetle desteklemeye devam edeceklerini, bu konuyu bugün görüşeceği Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile de ele alacağını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 11:13
Anahtar Kelimeler:
BaşbakanYıldırım - Önce Vatan Gazetesi
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