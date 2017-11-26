Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104539
ALTIN
163.884
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2676
EURO
4.6999
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli...
Bursaspor sahasında galip
Bursaspor sahasında galip
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
İBB Başkanı Uysal, 150 avukatla Silivri'de olacak
İBB Başkanı Uysal, 150 avukatla...
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 
Zeynep'ten soyadı gibi albüm 

Başbakan Yıldırım Londra'daki ilk Türk sermayeli bankayı açtı

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki ilk Türk sermayeli "DOME Group" yatırım bankasının açılışını yaptı.

Başbakan Yıldırım Londra'daki ilk Türk sermayeli bankayı açtı

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki ilk Türk sermayeli "DOME Group" yatırım bankasının açılışını yaptı.

26 Kasım 2017 Pazar 23:28
0 Okunma
Başbakan Yıldırım Londra'daki ilk Türk sermayeli bankayı açtı

Başbakan Binali Yıldırım, yatırım bankasının açılışında yaptığı konuşmada, "dome" kelimesinin Türkçe karşılığının "kubbe", "çatı" ve "kuşatan" anlamına geldiğini söyledi.

Londra'daki ilk Türk sermayeli yatırım bankasının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Bu yatırım bankası ile yapılacak faaliyetlerde başta ekonomimiz olmak üzere bu işe parasıyla, vaktiyle, nakdiyle katkı sağlayan Doğuş Holding, FİBA Holding ve diğer ortaklar gereken faydayı sağlayacaklar. Hem kendileri hem de ekonomimiz kazanacak. Bir ilk olması dolayısıyla diğer yatırımcılara örnek teşkil edecek." dedi.

Yıldırım, daha sonra Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile kurdele keserek, bankanın açılışını gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
LondraBaşbakanBinaliYıldırımBankaYatırımSermaye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Burdur İl Başkanı istifa etti
AK Parti Burdur İl Başkanı istifa etti
MERAL AKŞENER “İYİ”LERLE MARDİN'İ FETHETTİ!
MERAL AKŞENER “İYİ”LERLE MARDİN'İ FETHETTİ!
Yıldırım: Beklentimiz ABD'nin YPG ile ortaklığını bir an önce sona erdirmesi
Yıldırım: Beklentimiz ABD'nin YPG ile ortaklığını bir an önce sona erdirmesi
FETÖ'cü eski askeri hakim itirafçı oldu
FETÖ'cü eski askeri hakim itirafçı oldu
TRT’de 300 milyon liralık FETÖ vurgunu
TRT’de 300 milyon liralık FETÖ vurgunu
Atom bombasıyla fitne farksız!
Atom bombasıyla fitne farksız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu "CHP’li belediyeler olarak her kuruşun hesabını millete vereceksiniz"
Kılıçdaroğlu "CHP’li belediyeler olarak her kuruşun hesabını millete vereceksiniz"
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ