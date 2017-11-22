Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
104654
ALTIN
163.827
DOLAR
3.9563
STERLİN
5.2484
EURO
4.6516
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Lastikçilerde 'kış' yoğunluğu
Elektrikte kapasite artıyor
Elektrikte kapasite artıyor
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı
Meclis başkanını seçiyor
Meclis başkanını seçiyor

Başbakan Yıldırım, Laricani ile görüştü

Başbakan Yıldırım, APA 10. Genel Kurulu kapsamında İran Meclis Başkanı Laricani ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Laricani ile görüştü

Başbakan Yıldırım, APA 10. Genel Kurulu kapsamında İran Meclis Başkanı Laricani ile görüştü.

22 Kasım 2017 Çarşamba 15:15
27 Okunma
Başbakan Yıldırım, Laricani ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü.

Yıldırım ve Laricani'nin, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmesi, basına kapalı 50 dakika sürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımAli Laricani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: Bölgenin kaderini bu bölgede yaşayanlar belirler
Başbakan Yıldırım: Bölgenin kaderini bu bölgede yaşayanlar belirler
Kılıçdaroğlu: Sadece 6 büyükşehir ile kalmayacağız
Kılıçdaroğlu: Sadece 6 büyükşehir ile kalmayacağız
Başbakan Yıldırım: Sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor
Başbakan Yıldırım: Sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor
Bahçeli, Özdağ Yakınlaşması TBMM’de Dikkat Çekti
Bahçeli, Özdağ Yakınlaşması TBMM’de Dikkat Çekti
HDP'li Zana'nın milletvekilliği düşürülecek
HDP'li Zana'nın milletvekilliği düşürülecek
YSK teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
YSK teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
"28 Şubat'ı planlayanlar adalet karşısında hesap verecek"
"28 Şubat'ı planlayanlar adalet karşısında hesap verecek"
Yeneroğlu'ndan terörist cenazesine katılan HDP'lilere tepki
Yeneroğlu'ndan terörist cenazesine katılan HDP'lilere tepki
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Halkbank açıklaması
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Halkbank açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ