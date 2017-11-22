Başbakan Yıldırım, Laricani ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü.
Yıldırım ve Laricani'nin, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmesi, basına kapalı 50 dakika sürdü.
AA
Başbakan Yıldırım, APA 10. Genel Kurulu kapsamında İran Meclis Başkanı Laricani ile görüştü.
Başbakan Yıldırım, APA 10. Genel Kurulu kapsamında İran Meclis Başkanı Laricani ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüştü.
Yıldırım ve Laricani'nin, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmesi, basına kapalı 50 dakika sürdü.
AA