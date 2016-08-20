Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile bir araya gelecek

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile istişare toplantısında bir araya gelecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 22 Ağustos Pazartesi günü Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek toplantıyla "Yenikapı'daki birlik ve beraberlik ruhunun devam etmesi" amaçlanıyor.

Liderler istişare toplantısında ayrıca, FETÖ'nün darbe girişimi, terörle mücadele, anayasa paketi gibi konuları ele alacak.

Başbakan Yıldırım, 19 Temmuz'da iki muhalefet lideriyle ayrı ayrı Çankaya Köşkü'nde görüşmüş, 1 Ağustos'ta da Kılıcdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde ve Bahçeli ile TBMM'de bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 7 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da düzenlenen mitingin ardından üç lider, 22 Ağustos Pazartesi günü yapılacak istişare toplantısında ilk kez bir araya gelecek.