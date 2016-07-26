Başbakan Yıldırım: Kıbrıs'taki durum sürdürülebilir değil

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs'taki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Özgürgün, şöyle konuştu:

Mevcut durum ilanihaye sürdürülebilir bir şey değildir. Yıllardan beri Kuzey Kıbrıs tarafı adeta yok sayılmış, izolasyonlara tabi olmuş, Avrupa Birliği'nin, dünyanın bütün imkanları haksız bir şekilde Güney tarafından kullanılmaya devam etmiştir. Artık bunun sürdürülebilir bir hal olmadığı ortadadır."

"Kıbrıs Türkünün haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki etkin teminatının, olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Kıbrıs Türkünün haklı davasını bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Çözüm hangi şartlarda gerçekleşirse gerçekleşsin veya gerçekleşmesin, Türkiye'nin etkin teminatı, Kıbrıs'ta olmazsa olmazdır. Bir daha bir maceraya izin verecek bir altyapıya Türkiye müsaade etmez. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Biz barış istiyoruz." dedi.

"Türkiye, Kıbrıslı kardeşinin yanı başındadır"

Kıbrıs'ın büyüyüp gelişmesine yönelik çalışmaların önemine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Enerjinin, adanın gelişmesine, büyümesine harcanmasını istiyoruz. Bütün bu iyi niyetlerimize rağmen kafalarının arkasında başka proje olanlar da bilsin ki, böyle bir proje hayata geçirmeye kalktıklarında yine Türkiye, Kıbrıslı kardeşlerinin yanı başındadır, onlarla beraberdir."

"Rum tarafının son şansıdır"

Kıbrıs'taki barış müzakerelerinin sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış müzakereleri devam ediyor, varsın devam etsin. Ama biz her zaman yapıcı tarafta olduk. Kuzey Kıbrıs Türk tarafı da tüm samimiyetiyle yapıcı davranıyor. Bu aslında, her seferinde 'barışalım, beraber yaşayalım' deyip oyun bozanlık yapan Rum tarafının son şansıdır. Bu şansı da iyi değerlendirmelerini tavsiye ederiz."