Başbakan Yıldırım kabinede yapılan değişikliği açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünün ardından basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet'te yapılan değişikle kabineye 6 yeni isim girdi, 5 bakanın görev yeri değişti.

Yeni 6 isim kabinede yer aldı

Buna göre, Bakanlar Kurulunun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği oldu. Kabineye 6 yeni isim girerken, 5 bakanın görev yeri değişti.

5 başbakan yardımcılığından 4'ünde ise isim değişikliği yapıldı.

Başbakan Yıldırım açıkladı

65. Hükümet'te yapılan değişiklikleri açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, yeni isimlerden oluşan Bakanlar Kurulunun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Söz konusu değişiklikle 15 bakanın aynı görevlerini sürdürmeye devam edeceğini belirten Yıldırım, yeni görev alan bakanların da görev bayrağını devralacaklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, 26 bakan ve başbakan yardımcısından oluşan Bakanlar Kurulunun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği şeklinde bir sonucun ortaya çıktığını ifade etti.

Bugüne kadar Bakanlar Kurulunda görev yapan ve bu değişiklikle görev almayan, görevine devam etmeyenlere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileten Yıldırım, yeni görev alanlara da başarılar diledi.

"Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir"

Açıklama sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Bu isimleri belirlenirken kriter ne oldu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Bir bakarsınız bu konuşulmaz, değişiklik yapılır. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, gerekli görüşmeleri, istişareleri yaptık. Bugün de yapılan bu değişikliği kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tabii ki arkadaşlarımız, görev yapanlar, bugün Bakanlar Kurulunda yeni göreve başlayacaklar, hepsi birbirinden üstün, kapasiteli, meziyetlere sahip arkadaşlar. O bakımdan ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Ama bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir ve Bakanlar Kurulunda zaman zaman bir yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır. Genel olarak demokraside ve siyasette olan bir şeydir."

Yıldırım, görev dağılımına ilişkin bir soruya ise "Görev dağılımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle başbakan yardımcılarının görev dağılımıyla, hangi kurumlardan, hangi başbakan yardımcıları, kimin sorumlu olacağı konusu. Gün içerisinde daha sonra ilan edilecektir." karşılığını verdi.

Açıklanan değişiklikler

Yapılan değişikliklerle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ başbakan yardımcılığı görevine getirildi. Mehmet Şimşek görevini sürdürürken, Hakan Çavuşoğlu başbakan yardımcılığına atanan yeni isim oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü görevlerine devam ederken, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığına getirildi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise Jülide Sarıeroğlu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olurken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak görevlerini sürdürdü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ahmet Eşref Fakıbaba atanırken Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan mevcut görevlerinde kaldı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Kültür ve Turizm Bakanı olurken, Milli Savunma Bakanlığına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanlığına da Ahmet Demircan getirildi.

Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ile Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı değişikliğin ardından kabineden ayrılan isimler oldu.

Yapılan değişikliklerle yeni kabine şu şekilde oluştu:

Başbakan Yardımcıları: Bekir Bozdağ (Yozgat Milletvekili), Mehmet Şimşek (Gaziantep Milletvekili), Fikri Işık (Kocaeli Milletvekili), Recep Akdağ (Erzurum Milletvekili), Hakan Çavuşoğlu (Bursa Milletvekili)

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül (Gaziantep Milletvekili)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul Milletvekili)

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik (Adana Milletvekili)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü (Düzce Milletvekili)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Julide Sarıeroğlu (Ankara Milletvekili)

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki (Kayseri Milletvekili)

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu (Antalya Milletvekili)

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci (Denizli Milletvekili)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak (İstanbul Milletvekili)

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak (İstanbul Milletvekili)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba (Şanlıurfa Milletvekili)

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci (Malatya Milletvekili)

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu (Trabzon Milletvekili)

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan (Mersin Milletvekili)

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş (Ordu Milletvekili)

Maliye Bakanı: Naci Ağbal (Bayburt Milletvekili)

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz (Sivas Milletvekili)

Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli (Giresun Milletvekili)

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu (Afyonkarahisar Milletvekili)

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan (Samsun Milletvekili)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan (Kars Milletvekili)