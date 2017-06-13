Başbakan Yıldırım jandarmanın kuruluşunun 178. yılını kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Jandarma teşkilatımız, milletimizin birlik ve bütünlüğü için ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet verirken, özellikle teröre karşı verilen kararlı mücadeledeki özverisiyle halkımızın takdirlerini kazanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Komutanlığın 178. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Başbakan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatımız kurulduğu 1839 yılından beri ülkemizde emniyet ve asayişin tesisi için oldukça güç ve önemli bir vazifeyi ifa etmektedir. Milletimizin birlik ve bütünlüğü için ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet verirken, özellikle teröre karşı verilen kararlı mücadeledeki özverisiyle halkımızın takdirlerini kazanmaktadır. Bu vesileyle Jandarma Genel Komutanlığı'mızın değerli mensuplarına sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, üstlendikleri zor ve önemli görevleri yerine getirirken hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum."