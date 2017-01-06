ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun ihanet açıklamasına ilişkin, "Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli'ye 'ihanet ediyorsun mu' demek istedi? Neye ihanet ediyor, Sayın Bahçeli? O halde biz de ihanet ediyoruz, Sayın Bahçeli ile beraber iki parti olarak bu değişikliği yaptık, fevkalade çirkin, fevkalade yakışıksız bir ifadedir. Anamuhalefet partisi genel başkanına hiç yakışmıyor. Halkın iradesine başvurmak, halkın kararına gitmek 'ihanet' diye nitelendirilemez." değerlendirmesinde bulundu.

AA