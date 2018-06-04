Başbakan Yıldırım: Güçlü liderliğe öncesinden daha fazla ihtiyaç var

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bölgemizde ortaya konulmaya çalışılan birtakım şer planlarını bozmak için güçlü Meclis, güçlü liderliğe öncesinden daha fazla ihtiyaç var." dedi.

"Orman alanlarının büyüklüğü artacak"

Yıldırım, yeni dönemde orman alanlarımızın büyüklüğünü artırmayı sürdüreceklerine işaret ederek "Toplam orman varlığımızı 233 milyon dekara çıkaracağız." diye konuştu.

"Bir milat olacak"

İmar barışı ile ilgili başvuruların 8 Haziran'da başlayacağını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"13 milyona yakın hanenin, iş yeri konut gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun son yaptığımız düzenleme ile tamamen ortadan kalkmış olacak. Bu bir milat olacak. Bundan sonra da bu gibi teşebbüslere izin verilmeyecek."