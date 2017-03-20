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Başbakan Yıldırım eski bakanlarla buluştu

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, AK Parti hükümetlerinde görev almış eski bakanlarla halk oylaması çalışmalarını masaya yatırdı.

Başbakan Yıldırım eski bakanlarla buluştu

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, AK Parti hükümetlerinde görev almış eski bakanlarla halk oylaması çalışmalarını masaya yatırdı.

20 Mart 2017 Pazartesi 14:02
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Başbakan Yıldırım eski bakanlarla buluştu

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti hükümetleri döneminde bakanlık görevinde bulunan isimleri AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıda ağırladı.

Başbakan Yıldırım, AK Parti hükümetleri döneminde bakanlık görevinde bulunmuş isimler ile kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın parti genel merkezinde düzenlediği toplantıya, eski TBMM başkanlarından Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, eski başbakan yardımcılarından Beşir Atalay ve Yalçın Akdoğan, eski bakanlar Abdülkadir Aksu, Muammer Güler, Efkan Ala, Sadullah Ergin, Vecdi Gönül, Taner Yıldız, Hüseyin Çelik, Nimet Baş, Zafer Çağlayan, Mustafa Elitaş, Kürşat Tüzmen, Nihat Ergün, Ali Coşkun, Fatma Şahin, Selma Aliye Kavaf, Ayşenur İslam, Volkan Bozkır, Suat Kılıç, Atilla Koç, Erdoğan Bayraktar, Fatma Güldemet Sarı, İdris Güllüce, İmdat Sütlüoğlu, Mustafa Demir, Osman Pepe ve Faruk Nafiz Özak katıldı.

Toplantıda, AK Parti hükümetleri döneminde görev almış bakanlarla halk oylaması çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, çok faydalı geçtiğini belirttiği toplantıda eski çalışma arkadaşlarıyla halk oylaması konusunda bilgi alışverişi yaptıklarını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiAK Parti HükümetleriBinali YıldırımAK Parti Genel Merkezi
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