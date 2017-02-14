Başbakan Yıldırım'dan Steinmeier ve Berdimuhammedov'a tebrik

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da Cumhurbaşkanlığına seçilen Frank Frank-Walter Steinmeier ile Türkmenisten Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Kurbankulu Berdimuhammedov'u kutladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Steinmeier ile Berdimuhammedov'a gönderdiği mesajda seçim başarıları dolayısıyla tebrik etti.

Polonya Başbakanı Szydlo'ya geçmiş olsun mesajı

Yıldırım, ayrıca geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği trafik kazasında yaralanan Polonya Başbakanı Beata Szydlo'ya da geçmiş olsun mesajı gönderdi.