Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89814
ALTIN
145.667
DOLAR
3.5991
STERLIN
4.5374
EURO
3.9212
Çadır kentin çileli annesi
Çadır kentin çileli annesi
Japonya'da çığ felaketi
Japonya'da çığ felaketi
Polise 'online destek'
Polise 'online destek'
Bab'da yaralar sarılıyor
Bab'da yaralar sarılıyor
Nadal bininci maçına çıktı
Nadal bininci maçına çıktı

Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor." dedi.

Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor." dedi.

27 Mart 2017 Pazartesi 15:27
17 Okunma
Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

Yıldırım, "Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir bu seçim barajı. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor. Bu esnetilebilir, partilerle konuşmak lazım." ifadelerini kullandı.

"Bu sistem zaten temsilde adaleti, yönetimde istikrarı getiriyor. Ayrıca bir şeye lüzum yok." diyen Yıldırım, "İstikrarı sağlamak amacıyla baraj yüksek tutulmadı mı? Şimdi artık bu istikrarı sandıkta vatandaş sağlıyor. Dolayısıyla birtakım barajlarla istikrarı garanti altına almak ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu yüzden barajla ilgili bir düzenleme yapılabilir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Milletvekillerinin hangi usullerle seçileceği, hangi yöntem olacağı konusu da oturulup konuşulacak, bir partinin vereceği karar değil ama biz AK Parti olarak buna açığız. Oturup bütün partilerle konuşacağız, makul bir noktada buluşursak bu değişikliği de yaparız. Bu, yapılan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir parçası değil, bunun dışında anayasa konusu olmadığı için hemen 16 Nisan'dan sonra oturup konuşalım bu işi, biz hazırız"

"Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün GS üyeliğinden çıkarılması"

Başbakan Yıldırım, Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray üyeliğinden çıkarılması ile ilgili olarak da "Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart ile ilgili olarak da Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kabul edilebilir bir şey değil. Bu, tamamen suçtur. Türkiye, diplomatik yollardan yapılması gerekeni yapmıştır. Zannediyorum onlar da soruşturma başlattılar."

MHP'li muhaliflerin toplantılarında çıkan olaylar

Başbakan Yıldırım MHP'li muhaliflerin toplantılarında çıkan olaylara ilişkin değerlendirmesinde, "Tabii orada MHP'nin kendi bünyesinde olan bir sorun. Olmamasını tercih ederiz ama bu da bir sonuç, bir vaka. Biz İçişleri Bakanlığımıza kesin talimat verdik. Her türlü programı kim yapmak istiyorsa, muhalif, müzahir, kim olursa olsun, yer temini konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ayrıca toplantının genel asayişini, toplantının yapılmasını engelleyici faaliyetlere de müsamaha gösterilmeyecek. Bunlar çok net bir şekilde söylendi." ifadelerini kullandı.

MHP ile birlikte program yapmayacaklarını kaydeden Yıldırım, "Beraber program yapmıyoruz ama MHP de biz de 'Evet' kampanyası yapıyoruz, hedefimiz aynı." dedi.

"Avrupa'yı toptancı usulle değerlendirmek yanlış olur"

Başbakan Yıldırım, "Avrupa'yı toptancı usulle değerlendirmek yanlış olur. Bazı ülkeler daha makul, bazı ülkeler ise maalesef olumsuz bir tutum içerisindeler. 'Bütün Avrupa bize karşı' şeklinde değerlendirmek hata olur." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırımçankaya KöşküSeçim BarajıSeçim Barajı Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yeni anayasa değişikliğine 'evet' dersek devlette çift başlılık olur"
"Yeni anayasa değişikliğine 'evet' dersek devlette çift başlılık olur"
"Evlatlarımız 'PKK’yı bitireceğiz' diye haykırıyor"
"Evlatlarımız 'PKK’yı bitireceğiz' diye haykırıyor"
"16 Nisan'dan sonra bu ülkenin yolculuğu artık otobanlarda olacak"
"16 Nisan'dan sonra bu ülkenin yolculuğu artık otobanlarda olacak"
Böke'den 'kamu bankaları' açıklaması
Böke'den 'kamu bankaları' açıklaması
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler oy vermeye başladı
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler oy vermeye başladı
Sandığa gideceğiz, demokrasimizi güçlendireceğiz
Sandığa gideceğiz, demokrasimizi güçlendireceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ