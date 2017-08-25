Başbakan Yıldırım'dan KHK değerlendirmesi

Başbakan Binali Yıldırım, Milli İstihbarat Teşkilatının Cumhurbaşkanına bağlanmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"MİT Müsteşarlığının yasasıyla ilgili bir değişiklik oldu. Bundan böyle MİT Müsteşarıyla ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Dolayısıyla 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda, zaten yeni sistemde bütün MİT Müsteşarlığı, diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor. Dolayısıyla bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır, mevzuat içerisinde herkesin kendisine verilen görev ve sorumluluğu yapması esastır. Dolayısıyla bu meseleyi Başbakana güvensizlik, vesaire gibi bir yoruma, bir değerlendirmeye tabi tutmak iyi niyetten yoksundur." dedi.