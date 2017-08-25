Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109874
ALTIN
144.093
DOLAR
3.4782
STERLİN
4.4674
EURO
4.1104
Fındık üreticilerine uyarı
Fındık üreticilerine uyarı
Ginobili sözleşmesini uzattı
Ginobili sözleşmesini uzattı
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
Millilerin rakibi Karadağ
Millilerin rakibi Karadağ
'Altınbeşik' büyülüyor
'Altınbeşik' büyülüyor
Flaş Haber
FENERBAHÇE'DEN ERKEN VEDA !
Kapat

Başbakan Yıldırım'dan KHK değerlendirmesi

Başbakan Binali Yıldırım, "MİT Müsteşarıyla ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. " dedi.

Başbakan Yıldırım'dan KHK değerlendirmesi

Başbakan Binali Yıldırım, "MİT Müsteşarıyla ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. " dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 14:19
0 Okunma
Başbakan Yıldırım'dan KHK değerlendirmesi

Başbakan Binali YıldırımMilli İstihbarat Teşkilatının Cumhurbaşkanına bağlanmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"MİT Müsteşarlığının yasasıyla ilgili bir değişiklik oldu. Bundan böyle MİT Müsteşarıyla ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Dolayısıyla 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda, zaten yeni sistemde bütün MİT Müsteşarlığı, diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor. Dolayısıyla bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır, mevzuat içerisinde herkesin kendisine verilen görev ve sorumluluğu yapması esastır. Dolayısıyla bu meseleyi Başbakana güvensizlik, vesaire gibi bir yoruma, bir değerlendirmeye tabi tutmak iyi niyetten yoksundur." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımMilli İstihbarat TeşkilatıMit Müsteşarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"AKM'de çok büyük bir projenin hazırlığındayız"
"AKM'de çok büyük bir projenin hazırlığındayız"
AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti MKYK toplantısı başladı
Kılıçdaroğlu'ndan atletli fotoğraf açıklaması: Mizansen değildi
Kılıçdaroğlu'ndan atletli fotoğraf açıklaması: Mizansen değildi
"Kılıçdaroğlu'nu haksız yere tutuklamaya kimsenin gücü yetmez"
"Kılıçdaroğlu'nu haksız yere tutuklamaya kimsenin gücü yetmez"
'FETÖ’cüler milletin iradesini hesaba katmadı'
'FETÖ’cüler milletin iradesini hesaba katmadı'
"Türkiye'de yaşanan adaletsizliğe dikkat çektik"
"Türkiye'de yaşanan adaletsizliğe dikkat çektik"
"Türkiye'de tarıma destek yetersiz"
"Türkiye'de tarıma destek yetersiz"
"Adil Öksüz konusunda beklentimizin takipçisi olacağız"
"Adil Öksüz konusunda beklentimizin takipçisi olacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'e gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'e gidecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ