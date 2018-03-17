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Başbakan Yıldırım'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı

Başbakan Yıldırım "İstiklalini korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milleti, 18 Mart 1915'de dünyadaki en ağır silahlarla donanmış bir ordunun nasıl dize getirilebileceğini dünyaya göstermiştir" dedi.

Başbakan Yıldırım'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı

Başbakan Yıldırım "İstiklalini korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milleti, 18 Mart 1915'de dünyadaki en ağır silahlarla donanmış bir ordunun nasıl dize getirilebileceğini dünyaya göstermiştir" dedi.

17 Mart 2018 Cumartesi 13:19
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Başbakan Yıldırım'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün, onur ve heyecanla idrak edildiğini belirten Yıldırım, zaferin, tarihin sayfalarına yazılan en kutlu destanlardan olduğunu hatırlattı.

Dünyaya "Çanakkale geçilmez." dedirten bu zaferin, tarihin akışını değiştirecek kadar büyük ve anlamlı olduğuna işaret eden Yıldırım, "İstiklalini korumak, ülkesinin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milleti, 18 Mart 1915 tarihinde dünyadaki en güçlü zırhlarla en ağır silahlarla donanmış bir ordunun nasıl dize getirilebileceğini dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale Zaferi'nin, milletin yeniden şahlanışına, bir millet olarak dünya sahnesinde yeniden yükselişine zemin hazırladığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"O gün, emperyalist güçlere karşı istiklal mücadelesi vererek Çanakkale'yi geçilmez kılan milletimiz, bugün de mazlumların son sığınağı ve bütün insani değerlerin savunulduğu son kaledir. Milletimizin birlik ruhu, devletiyle bütünleşen gücü ve birikimi tarihin akışını yeniden değiştirecektir. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Çanakkale Destanımızın 103. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, cennet vatanımızı bizlere emanet eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün gazilerimizi şükranla anıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Deniz Zaferi
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