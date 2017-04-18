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Başbakan Yıldırım'dan birlik beraberlik mesajı

Başbakan Yıldırım, "Evet ve hayırların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğe yürümekten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Başbakan Yıldırım'dan birlik beraberlik mesajı

Başbakan Yıldırım, "Evet ve hayırların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğe yürümekten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

18 Nisan 2017 Salı 13:31
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Başbakan Yıldırım'dan birlik beraberlik mesajı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın, kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel Başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Şaibe söylentileri yayarak halk oylaması sonucuna gölge düşürmeye çalışmak beyhudedir, boştur. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir. Buna anamuhalefet partisi başta olmak üzere herkesin, her kesimin saygı duyması gerekmektedir." dedi.

Oy oranlarından yola çıkarak milletin sözü üzerine söz söylemenin yanlış olduğunu dile getiren Yıldırım, "Evet ve hayırların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Bayburt da Tunceli de aynı derecede kazançlı çıkmıştır

Yıldırım, "Bu sonuçtan 81,7 ile evet oyu veren Bayburt'da, yüzde 80,41 hayır diyen Tunceli de aynı derecede kazançlı çıkmıştır. Artık bugün yeni bir gün. Bugün kendimizi yenileme zamanı." dedi.

Halk oylamasıyla siyasi tarihte yeni bir sayfa açıldığını belirten Yıldırım, "Bu yeni sayfanın ülkemize, milletimize, siyasi hayatımıza çok güzel bir gelecek vaat ettiğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamak abesle iştigal"

Başbakan Yıldırım, sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmanın abesle iştigal olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu, Sayın Bahçeli'nin de Meclis görüşmelerinde dediği gibi 'Kim kabul dedi, kim ret dedi, bunu mercekle aramak lazım.' Böyle bir şey olmaz."

"Vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz"

Yıldırım, "Evet ve hayırların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz. Büyük bir uyum içinde hep birlikte geleceğe yürümekten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBaşbakan Binali Yıldırım
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