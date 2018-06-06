Başbakan Yıldırım: Bu ülkede hiç kimse ayrımcılık görmeyecek

ANKARA

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen Ağrı mitinginde yaptığı konuşmada, Ağrılı hemşehrileriyle beraber olmaktan, hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Ağrı'nın bugün bir kez daha kardeşlik destanı yazdığını anlatan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde Ağrılıların ayakta olduğunu, alçaklara o geceyi zindan ettiğini, ay yıldızlı bayrağı indirtmediklerini, ezanları dindirtmediklerini söyledi.

"Teröristlerin hevesini kursaklarında bıraktınız"

Yıldırım, 6-7 Ekim olaylarını hatırlatarak, "Selahattin Demirtaş, Kürt vatandaşları isyana çağırdı ama benim Ağrılı hemşehrilerim, bu çağrıya hiç cevap vermedi. Bir tek Ağrılı kardeşim teröre, şiddete bulaşmadı. Teröristlerin hevesini kursaklarında bıraktınız. Meydanlarda hiçbir zorbalığın bu milleti dize getiremeyeceğini gür bir sesle haykırdınız, ülkemize, geleceğimize sahip çıktınız." diye konuştu.

"Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar"

Geçmişte, bölgede Kürtçe türkü ve şarkıların yasak olduğunu, annelerin çocuklarıyla ana dilinde konuşamadığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Köylerimizin ilçelerimizin Kürtçe isimlerini serbest bıraktık. Kuran-ı Kerim'in Kürtçe basımını yaptık. Üniversitedeki yasakları engelleri kaldırdık. Başörtüsü zulmünü sona erdiren kim? Üniversiteye girişte kat sayı engelini kaldıran kim? Demokrasiden ve insan haklarından asla geriye dönüş yok. Bu ülke, bu vatan bizim. Bazı emperyalistler, Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Suriye'de, Irak'ta Kürtlere devlet kuracaklarmış. Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Ayrımcılığa son verdik. Bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza devletin her türlü imkanından yararlanma fırsatı verdik. Her vatandaşımızın isteğine talebine kulak verdik. Şimdi devlet Türkiye'nin her yerinde, her vatandaşın emrinde, hizmetinde."

Yıldırım, AK Parti döneminde yaylaların, şehir merkezlerinin terörden temizlendiğine işaret ederek, terörün izlerini tamamen ortadan kaldıracaklarını, yatırımlara tüm hızıyla devam edeceklerini vurguladı.

Kapalı olan Ağrı Şeker Fabrikasını açtıklarını anımsatan Yıldırım, bugün de Doğubeyazıt ilçesinde çimento fabrikasının açılışını yapacaklarını, bu fabrikada 600 kişinin çalışacağını bildirdi.

"Bu ülkede hiç kimse ayrımcılık görmeyecek"

Yıldırım, "Bu ülkede hiç kimse etnik kökeni, inancı, dili, kültürü dolayısıyla ayrımcılık görmeyecek. Bu size, AK Parti'nin sözüdür." vurgusunu yaptı.

"Nereye giderlerse enselerindeyiz"

"Yurt içinde terörü büyük oranda gündemden çıkardık" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi dışarıda nereye kaçarlarsa, nereye giderlerse enselerindeyiz, peşindeyiz. Kandil'e giderlerse de Sincar'a giderlerse de Fizan'a giderlerse de gideceğiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz."