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Başbakan Yıldırım: Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor

Başbakan Yıldırım, "Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor, milleti de yolda bırakıyor. Artık bu anayasadan Türkiye'ye fayda gelmiyor, gençlere fayda gelmiyor, kadınlarımıza fayda gelmiyor." dedi.

Başbakan Yıldırım: Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor

Başbakan Yıldırım, "Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor, milleti de yolda bırakıyor. Artık bu anayasadan Türkiye'ye fayda gelmiyor, gençlere fayda gelmiyor, kadınlarımıza fayda gelmiyor." dedi.

24 Mart 2017 Cuma 16:16
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Başbakan Yıldırım: Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor

BURDUR

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Meydandaki coşkunun büyük Türkiye'nin habercisi olduğunu belirten Yıldırım, demokrasiyi taçlandırmak için 16 Nisan'a doğru gün saydıklarını, birlik, beraberlik, kardeşlik, demokrasi, gelecek, büyük ve güçlü Türkiye için "Evet" diyeceklerini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da mührün millete geçeceğine işaret ederek, "Kurulduğumuz günden bu yana 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından hiç ayrılmadık. Tek adres, tek durak millet oldu. Tek dayanağımız milletimiz oldu. Sırtımızı birileri gibi terör örgütlerine yaslamadık, sırtımızı vesayet odaklarına dayamadık. AK Parti, Anadolu insanının siyasetteki baba ocağı oldu. Her vatandaşa, herkese kapımız açık oldu. Siz istediniz, sizin istediğinizi yaptık. Onlar konuştu, AK Parti hizmetleri, eserleri konuşturdu. 15 yıldır devam eden bu kutlu yürüyüşümüz şimdi milletin efendi, patron olduğu koltukla taçlanacak. Yeni anayasa öyle bir değişiklik getiriyor ki tek bir patron var, o da millet. Milletten başka hiç kimsenin sözü geçmeyecek." diye konuştu.

Yıldırım, geçmiş dönemde vesayet odaklarının milli iradenin önüne geçtiğini, ülkenin başbakanı ve bakanlarını darağacında kaybettiğini anımsattı.

Ülkenin nice gençlerini terör olaylarında yitirdiğini anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülke çok vakit ve imkan kaybetti. Bu anayasa ile eğer devam edersek kayıplarımız artarak devam edecek. Önümüzde darbeden kalma 82 model bir anayasamız var. Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor. Milleti de yolda bırakıyor. Artık bu anayasadan Türkiye'ye, gençlere, kadınlarımıza fayda gelmiyor." ifadelerini kullandı.

'Çok partili hükümetler ülkenin derdine dert ilave ettiler'

"Mevcut hükümet sistemiyle Türkiye maalesef sürekli sorunlarla, krizlerle uğraştı." diyen yıldırım, "Medya geçmişte bu ülkede manşetlerle hükümet kurdurttu, manşetlerle hükümetleri indirtti. Otel odalarında milletvekili pazarlıklarını iyi bilirsiniz. Çok partili hükümetler ülkenin derdine çare üretemediler, dertlerine dert ilave ettiler." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Bu CHP'nin kafasında bir şey daha var. 'Tek adam' diyor. Kardeşim yedi seçime girdin, yedisini de kaybettin hala tek adamsın. Tek adam arıyorsan aynaya bak." dedi.

Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, kendine gel kardeşim. Bu değişiklik tam bunun için yapılıyor; başbakan, cumhurbaşkanı anlaşmazlığından, kavgasından geçmiş dönemde bu millet çok çekti, çok bedel ödedi. O tutmayınca bu sefer 'Ya ben Başbakanı düşünüyorum, onun için hayır diyorum, Başbakan gitmesin...' Ağzından bal akıyor adeta. Birdenbire kuzu taktikleri yapıyor. Eski CHP'yi sanki millet unuttu. Böyle kuzu, süklüm püklüm hiç sesini yükseltmiyor, hakaret etmiyor, aklı sıra millete böyle mazlum, masum görünerek kandıracağını zannediyor. Hadi oradan, bu millet yemez." dedi.

CHP'de kimin genel başkan olduğununda belli olmadığını belirten Kılıçdaroğlu:

"Her biri bir boy. Baykal ayrı bir propaganda yapıyor. Muharrem İnce ayrı propaganda yapıyor. Gürsel Tekin ayrı bir havadan çalıyor. Hepsi, 16 Nisan'dan sonra genel başkanlığa hazırlanıyor. Referandum umurunda değil bunların. Bunların işi gücü kendi hesaplarını

Yıldırım, "Sadece Kılıçdaroğlu 'hayır' demiyor. Eli kanlı terör örgütleri, PKK 'hayır' diyor. 248 vatandaşımızı şehit eden FETÖ örgütü bütün gücüyle 'hayır' için çalışıyor. Yıllardır Türkiye'nin bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini hedef alan ve bölmeye çalışan terör örgütleri 'hayır' diyor. Türkiye'nin sınır hattında gecekondu devleti hayali gören küresel terör örgütü DEAŞ da 'hayır' diyor. Bunların hayır dediği yerde, Türkiye, benim milletim elbette 'evet' diyecek." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAnayasa
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