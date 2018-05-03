Başbakan Yıldırım: Bizim için not, milletin notudur

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Siz ihanet şebekeleri karşısında demokrasiye, Türkiye'ye sahip çıktınız. Türkiye türbülansa düşmeden bugünlere geldi. Türkiye Cumhuriyetinin 65. Hükümetinin Başbakanı ve son Başbakan olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken hiç gündeminde yokken, bir gece ansızın Türkiye'nin notunu düşürüyor. Gerekçelerine bakıyorsunuz, ipe sapa gelmeyen şeyler. Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor, tamamen siyasi; AK Parti'ye nasıl zarar verebiliriz seçim sürecinde, buna göre kurgulanmış bir senaryo. Sizin notunuzun, bizim için kıymeti harbiyesi yoktur. Bizim için not, milletin notudur. 24 Haziran da o notun alınacağı gündür." şeklinde konuştu.