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Başbakan Yıldırım: Adıyaman'da can kaybımız yok

Başbakan Yıldırım, Adıyaman'daki depreme ilişkin,"Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." dedi.

Başbakan Yıldırım: Adıyaman'da can kaybımız yok

Başbakan Yıldırım, Adıyaman'daki depreme ilişkin,"Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." dedi.

24 Nisan 2018 Salı 09:57
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Başbakan Yıldırım: Adıyaman'da can kaybımız yok

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'ya yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un resmi daveti üzerine Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve Toplantısına katılmak üzere İspanya'yı ziyaret edeceğini belirten Yıldırım, bu ziyarete kendisiyle birlikte Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve milletvekillerinin katılacağını ifade etti.

İspanya ile Türkiye arasındaki Hükümetlerarası Zirve'nin 2008'de kurulduğunu ve ilk toplantısının 2009’da yapıldığını aktaran Yıldırım, en son toplantının da 2014'te Türkiye'nin ev sahipliğinde yapıldığını bildirdi.

"İspanya ile Türkiye, stratejik ortak"

Bu ziyaret vesilesiyle mevkidaşı Rajoy ile Türkiye-İspanya ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağına değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ülkelerimizde ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler ve İspanya'nın, Türkiye’nin bu gelişmeler karşısındaki tutumu da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. İspanya ile Türkiye, stratejik ortak. Aynı zamanda NATO’da da müttefik iki ülkedir. Farklı kültür, farklı kimlikleri hoşgörü içerisinde ele alan iki ülke, 2005’te de Medeniyetler İttifakına da eş başkanlık yapmışlardır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde medeniyetlerin, farklı din ve kültürlerin uzlaştırılması, yakınlaştırılması konusunda gayret verildi ve faydalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir."

Ziyareti vesilesiyle ekonomik konuları da kapsamlı bir şekilde ele alacaklarını aktaran Yıldırım, "İspanya ile ikili ticaretimiz 2017'de yüzde 19 artış göstermiş, yaklaşık 13 milyar doları bulmuştur. Yüzlerce İspanyol şirketi Türkiye'de yatırım yapmaktadır." diye konuştu.

Yıldırım, ziyareti esnasında iş dünyası temsilcileriyle de bir araya geleceğini ve daha fazla iş fırsatlarının değerledirileceğini belirterek, bu çerçevede düzenlenecek iş formunda da iş adamlarına hitap edeceğini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, İspanya Kralı 6. Felipe ve İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Pastor ile de görüşeceğini, İspanya'nın saygın düşünce kuruluşu Nueva Economia Forumu'nda da katılımcılara hitap edeceğini, İspanyol basın ve medya kuruluşlarıyla da mülakatlar gerçekleştireceğini ifade etti.

"İspanya, Türkiye'nin gerçek dost ve müttefiki"

Suriye'de yaşanan kriz dolayısıyla Türkiye'nin hava savunma sistemine İspanya'nın aktif katılım sağladığına işaret eden Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İspanya, iki yıldan beri hava savunma füzelerini Türkiye'de konuşlandırmıştır. Dolayısıyla İspanya, Türkiye'nin gerçek dost ve müttefiki, Avrupa Birliği'nin bir ülkesidir. İspanya ile ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek için bu ziyareti çok önemsiyoruz ve bazı anlaşmaları da bu vesileyle imzalayacağız. Bu görüşmeler esnasında bakan arkadaşlarım da mevkidaşlarıyla konularını kapsamlı bir şekilde ele alma fırsatı bulacaklar." 

Adıyaman'daki deprem

Yıldırım, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin de şunları kaydetti:

"Dün gece Adıyaman Samsat'ta meydana gelen depremden dolayı bölge halkına, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Güzel olanı, can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir."

Başbakan Yıldırım İspanya'ya gitti

Basın açıklamasının ardından Başbakan Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 08.40'ta İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımIspanyaAdıyaman
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