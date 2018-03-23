Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten bankalara çağrı

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada gelecek dönemde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşmaya devam edeceğini belirterek, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük riskin korumacılık olduğunu söyledi.

Bankalara bir çağrısı olduğunu söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Aslında her bankanın bir aracı kurumu var ama yetmez. Gerçek anlamda niye yatırım bankası kurmuyorsunuz? Gelin biz size yardımcı olalım. Yatırım bankası kurun. Mevduata dayalı bir modelden geniş toptan kaynağa dayalı bir modelle geçmek için biz size yardımcı olalım. Özellikle start-up’lara, gelecek vadedecek şirketlere yatırım yapın. Daha çok kazanırsınız. Gelecek orada. Geleneksel sektörlerde kar marjları düştü, geleneksel sektörlerde rekabet çok yoğun."

Şimşek, bireysel emeklilik sisteminde (BES) 11 milyon katılımcı sayısına ulaşıldığını, devletin güçlü destek verdiğini ve bu kaynakların yatırıma gideceğini söyledi.

BES’in dünyada eşi benzeri olmayan bir getiri sağladığını vurgulayan Şimşek, "Türkiye’de geleneksel olarak en karlı görülen gayrimenkulden bile daha fazla getirisi var. BES’te yüzde 35-40 kazanabilirsiniz. Çalışanlarınıza bu konuyu anlatınız ve bunu teşvik ediniz." dedi.

"AB ile kopma yaşanmayacak”

Mehmet Şimşek, Türkiye olarak batı ile ilişkilerde bir kopma yaşanmayacağını belirterek şöyle devam etti:

"Biz yüzyıllardır Avrupa’nın bir parçasıyız. Hiç kimse bizi Avrupa’dan koparıp atamaz. Çünkü Avrupa ile ilişkilerimiz çok güçlü. Yanlış anlaşılmalar, anlaşmazlıklar var, bunlar olabilir. Bu sorunlar çözülür. Türkiye’nin Trakya nüfusu 11 milyon. Türkiye’nin Avrupası'nın nüfusu bir sürü AB üyesi ülkeden daha büyük. Kim Avrupalı kim değil fiziki olarak bile girseniz bu rakamlar size gösterir. 1959’dan bu yana bir yolculuk var. Tabi bu yolculuk uzun olunca ufak tefek anlaşmazlıklar oluyor. Avrupa’nın Türkiye’ye enerji güvenliğinden tutun bir çok konuda ihtiyacı var. Tabi Türkiye’nin de Avrupa’ya ihtiyacı var. Türkiye Avrupa’nın stratejik müttefikidir."

Şimşek, Türkiye’nin demografik açıdan da önemli bir konumda bulunduğunu, sadece öğrenci nüfusunun 32 Avrupa ülkesinden daha büyük olduğuna söyledi.

2050 yılında nüfus büyüklüğü açısından dünyanın ilk 20 ülkesi içerisinde olacağının öngörüldüğünü belirten Şimşek, "Türkiye’nin üç önemli önceliği var. Altyapı, Ar-Ge ve eğitim. Çin ile birlikte modern İpek Yolu’nu hayata geçireceğiz. Türkiye Asya ile bağlantılarını daha güçlendirecek." ifadelerini kullandı.