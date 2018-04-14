Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye rejimine yönelik operasyon, "Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı." dedi.

"Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir"

Bozdağ yaptığı açıklamada, "Saldırıdan önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın talimatlarıyla görüştü. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir. Suriye'de Türkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine karşıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Çözüm için bilek güreşlerine son vermek ve hesapsız bir siyasi çözüm şarttır, aksi yine kandır." şeklide konuştu.