Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
'Bir Zamanlar Ben de'
'Bir Zamanlar Ben de'
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
D&R satılıyor
D&R satılıyor
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye rejimine yönelik operasyon, "Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suriye rejimine yönelik operasyon, "Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı." dedi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:58
0 Okunma
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı

Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağSuriye rejimine yönelik operasyon, "Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı." dedi.

"Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir"

Bozdağ yaptığı açıklamada, "Saldırıdan önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın talimatlarıyla görüştü. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir. Suriye'de Türkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine karşıdır." ifadelerini kullandı. 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Çözüm için bilek güreşlerine son vermek ve hesapsız bir siyasi çözüm şarttır, aksi yine kandır." şeklide konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağSuriyeDeaşPKKKCKPYD/YPGTerörSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: Kimyasal silah kullanımı alçaklıktır
Başbakan Yıldırım: Kimyasal silah kullanımı alçaklıktır
Kılıçdaroğlu: Yerelde yönetimlerde hizmet nasıl verilir göstereceğiz
Kılıçdaroğlu: Yerelde yönetimlerde hizmet nasıl verilir göstereceğiz
'Yapılan yardımlar topraklarımıza bereket olarak dönüyor'
'Yapılan yardımlar topraklarımıza bereket olarak dönüyor'
Başbakan Yıldırım: Hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz
Başbakan Yıldırım: Hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz
"BMGK'da Doğu Guta için fırsat kaçırıldı"
"BMGK'da Doğu Guta için fırsat kaçırıldı"
Türkiye geleceğe emin adımlarla yürüyor
Türkiye geleceğe emin adımlarla yürüyor
"Türkiye Kırgızistan'ın FETÖ'ye karşı somut adımlarını görmek istiyor"
"Türkiye Kırgızistan'ın FETÖ'ye karşı somut adımlarını görmek istiyor"
Karamollaoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
Karamollaoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesine çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesine çağrı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ