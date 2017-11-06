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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Mabetlere yapılan saldırılar insanlık suçudur

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Hangi dinden olursa olsun mabetlere, ibadet edenlere yapılan saldırılar, insanlığa yapılmış saldırılardır, insanlık suçudur, kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Mabetlere yapılan saldırılar insanlık suçudur

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Hangi dinden olursa olsun mabetlere, ibadet edenlere yapılan saldırılar, insanlığa yapılmış saldırılardır, insanlık suçudur, kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:44
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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Mabetlere yapılan saldırılar insanlık suçudur

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Teksas'taki kiliseye düzenlenen menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin acısını paylaştıklarını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, ABD halkına ve ABD'ye taziyelerini sunan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yaralılara şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı, saldırıyı yapanı ve varsa saldırganın arkasındaki güçleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Teröre, şiddete karşı Türkiye, bugüne kadar ABD ve uluslararası toplumla sürdürdüğü iş birliği ve dayanışmasını bundan sonra da sürdürecektir. Hangi dinden olursa olsun, mabetlere, ibadet edenlere yapılan saldırılar, insanlığa yapılmış saldırılardır, insanlık suçudur, kabul edilemez."

AA

Anahtar Kelimeler:
TeksasBekir BozdağMabet
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