Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15 CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır." açıklamasında bulundu.

'Mevcut CHP yönetiminin kendine de CHP’ye de hayrı yoktur'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP yönetimine ilişkin "Mevcut CHP yönetiminin kendine de CHP’ye de hayrı yoktur. Kendine hayrı olmayanların, milletimize de devletimize de hayrı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.