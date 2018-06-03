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Başbakan Yardımcısı Akdağ Küçükçekmece'de

Başbakan Yardımcısı Akdağ, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla konuştu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ Küçükçekmece'de

Başbakan Yardımcısı Akdağ, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla konuştu.

03 Haziran 2018 Pazar 16:43
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Başbakan Yardımcısı Akdağ Küçükçekmece'de

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Biz insanımıza şunu sabırla anlatmalıyız. CHP'nin genel başkanlığına partinin uygun görmediği bir kişiyi Türkiye Cumhurbaşkanı olarak nasıl seçeriz? Bunu rahatça anlatabiliriz. Bunu CHP'ye oy veren kardeşlerimiz, vatandaşlarımız da anlayacaklardır." dedi.

Akdağ, 24 Haziran seçimi çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla konuştu.

Öğle namazını Yavuz Selim Camisi'nde kılan Akdağ, namaz sonrası cemaatle bir araya geldi. Akdağ, burada 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek istedi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Akdağ, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek, karanfil dağıttı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, AK Nokta çalışması yapan partilileri ziyaretinde yaptığı konuşmasında, teşkilata gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vatandaşların seçim çalışmalarını gönülden yürüttüğüne dikkati çeken Akdağ, "Gönlünü verme meselesinin, bu işlerin bereketi olduğuna inanıyorum. Türkiye'ye ve insanımıza hizmet etmek için gayret ettikçe inanıyorum ki bu gayretlerin bereketiyle 24 Haziran'da bir kez daha AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan ipi en önde göğüsleyecek. Allah gayretlerinizi bereketli ve daim kılsın." diye konuştu.

"AK Parti olarak her insanımıza ulaşmak durumundayız"

Akdağ, yerli ve milli duruşu olanların Cumhur İttifakı ile bir arada çalıştığını söyledi. Son 20 günde kararsız seçmenin gönlünü kazanmanın önemine işaret eden Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kararsız kalan insanlar olabilir. Bütün anketlerde yüzde 7, 8, 10 gibi 'Ben kararımı vermedim.' diyen insanlarımız var. Biz AK Parti, bir hizmet partisi olarak her insanımıza ulaşmak durumundayız. Akrabamız, eşimiz, dostumuz olabilir. Oturacağız, sabırla işin gerçeklerini anlatacağız. Allah'a şükürler olsun. Cenab-ı Hak bizlere ve Türkiye'ye öylesine kıymetli bir lider verdi ki tecrübesiyle, ustalığıyla, dirayetiyle, çalışkanlığıyla... Biz yeter ki o liderin ruhunu, düşüncelerini milletimizle paylaşalım. O zaman işimiz daha kolay olur."

Recep Akdağ, fırtınalı denizlerde usta birinin kaptanlığının şart olduğunu dile getirerek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bu vasfa sahip olmadığını söyledi.

Siyasette tecrübenin çok önemli olduğunu anlatan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz insanımıza şunu sabırla anlatmalıyız. CHP'nin genel başkanlığına partinin uygun görmediği, layık görmediği bir kişiyi Türkiye Cumhurbaşkanı olarak nasıl seçeriz? Bunu rahatça anlatabiliriz. Bunu CHP'ye oy veren kardeşlerimiz, vatandaşlarımız da anlayacaklardır. Genel başkanlığa layık görmemişsin, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. Böyle haksızlık olur mu? Gençlerimize, özellikle yaşı 40'ın üzerinde olanların İstanbul'un ne halde olduğunu anlatması gerekir. Türkiye'de yapılan hizmetler zaten ortada."

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a, ziyaretleri sırasında Küçükçemece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de eşlik etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Recep AkdağCHP
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