Başbakan Özgürgün'ü resmi törenle karşıladı

Başbakan Binali Yıldırım

, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

(KKTC)

Başbakanı Hüseyin Özgürgün

'ü resmi törenle karşıladı.

Çankaya Köşkü'ndeki karşılama töreninde, İstiklal Marşı'nın çalınmasının ardından Özgürgün, tören mangasını selamladı.

Başbakan Yıldırım ve Özgürgün, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

Törende, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da hazır bulundu.

Yıldırım ve Özgürgün, baş başa görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Yıldırım, daha sonra Özgürgün onuruna öğle yemeği verecek.