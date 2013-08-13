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Başbakan Erdoğan Türkmenistan'a gidecek

Başbakan Erdoğan, 15 Ağustos Perşembe günü Türkmenistan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Başbakan Erdoğan Türkmenistan'a gidecek

Başbakan Erdoğan, 15 Ağustos Perşembe günü Türkmenistan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

13 Ağustos 2013 Salı 16:18
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Başbakan Erdoğan Türkmenistan'a gidecek
ANKARA 

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un davetine icabetle, 15 Ağustos Perşembe günü Türkmenistan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrine gidecek olan Başbakan Erdoğan'ın, buradan Berdimuhammedov ile Avaza Turizm Bölgesi’ne geçerek temaslarda bulunacağı ifade edilen açıklamada, yapılacak başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, iki ülkenin ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının planlandığı ve Avaza Turizm Bölgesi’ne yapılacak yatırımlara ilişkin iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanlarının değerlendirileceği bildirildi.

Türkmenistan'ın, Türkiye’nin Orta Asya’daki en önemli dost ve kardeş ülkelerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, "İki ülke arasında her alanda hızla gelişmekte olan işbirliği, kardeş halklarımızın ortak menfaatlerine hizmet etmektedir. Sayın Başbakanımızın gerçekleştireceği bu ziyaret, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli bir fırsat teşkil edecektir" ifadelerine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2013 16:19
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanBaşbakanlık
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