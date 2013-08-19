Başbakan Erdoğan Rusya ve Arjantin'e gidecek

ANKARA



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayının ilk haftası Rusya ve Arjanti'ne gidecek.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Rusya'ya 4 Eylül'de gitmeyi planlıyor. Erdoğan, St. Petersburg'da 5-6 Eylül'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.



Erdoğan, 6 Eylül'de St. Petersburg'dan Arjantin'e geçecek. Başbakan Erdoğan'ın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kentin açıklanacağı Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantısına katılması bekleniyor.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kenti, 7 Eyül'de açıklayacak. Kararın açıklanacağı zamana kadar temaslarda bulunması öngörülen Erdoğan'ın 8 Eylül'de Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.





AA