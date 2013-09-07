Başbakan Erdoğan olimpiyat oylaması için Arjantin'de

BUENOS AİRES - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, THY'ye ait uçakla TSİ 09.40'da Arjantin'e geldi.

Erdoğan'ı, Buenos Aires Havalimanı'nda Arjantin Dışişleri Bakan Yardımcısı Eduardo Zuain, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Büyükelçi Taner Karakaş ve öteki ilgililer karşıladı.

Başbakan Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Arjantin'e geldi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IOC üyelerine, 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na İstanbul'un evsahipliği için bir sunum gerçekleştirecek. Erdoğan, evsahibi kentin belirleneceği oylamaya da katılacak.