ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır güvenlik güçlerinindarbe karşıtlarına müdahalesi olaylarını yakından takip ediyor.



Başbakan Erdoğan, Kahire'deki Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında günlerdir darbe karşıtı gösteri yapan halka yönelik Mısır güvenlik güçlerinin müdahalesi hakkında bilgilendirildi.



Başta Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile telefonla görüşen Başbakan Erdoğan, uluslararası temaslara başladı.



Şu anda Türkiye, Mısır'daki olaylarla ilgili yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu yoğun diplomasi trafiği yürütüyor



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Mısır'da müdahalenin başladığı andan itibaren gelişmeleri yakından takip ederek, son gelişmelere dair bilgileri düzenli olarak takip ettiği kaydedildi.



Davutoğlu'nun ayrıca darbe karşıtlarına yönelik müdahale konusunda, yabancı muhataplarıyla da bir dizi görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmelerin devam etmekte olduğu bildirildi.



