ORDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ünye İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İlçede parti binasına gelmeden vatandaşların yolunu kestiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''CHP'li, HAS Partili, Saadet Partili, MHP'li, yani bütün partilerin ortak bir araya gelip ortak uzlaştıklarını ve belli görüşler üzerinde anlaştıklarını gördüm. Kendilerine şunu söyledim, (Bizim parlamentoda yapmak istediğimizi siz yapmışsınız). (Evet, biz parlamentodan bir adım öndeyiz) dediler. Ünyelileri kutluyorum. Her partiden insan belli sorunları çözmek için bir araya gelebiliyor. Umuyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir araya gelir, terör belasından bu ülkeyi kurtarmış oluruz'' diye konuştu.

Hiçbir içerik dayatmıyoruz

Kılıçdaroğlu, ''MHP 'önerinin ne olduğunu tam olarak bilmeden masaya oturmayız' diyor. Önerinin içeriğini anlatır mısınız'' sorusu üzerine, ''Hiçbir içerik dayatmıyoruz, hiçbir içerik söylemiyoruz. İçeriği bir araya gelelim, hep beraber oluşturalım. Her partiden gerçekten de bu konuda kafa yoran, görüş beyan eden, yıllarını veren, çalışan düzgün insanlarımız var. Onlar bir araya gelebilirlerse sanıyorum parlamentoda biz Türkiye'nin en temel sorununa hep beraber çözüm üretmiş oluruz'' diye konuştu.

Barışın adresi TBMM olmalıdır

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

''Türkiye süratle bir fay hattı, bir ayrışma süreci içine giriyor. Niye ayrışalım? Çözülemeyen bir sorun varsa 'Parlamento özgür iradesiyle bu sorunu çözebilecek güçtedir' demek istiyoruz. Bizim çıkış noktamız bu. Bu noktayı yakaladığınız zaman göreceksiniz, bu ülkede barışı ve huzuru sağlayacağız. Barışın adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Bu bizim için çok önemlidir. Çözümün adresi TBMM olmalıdır. Çünkü TBMM, her vatandaşın oyunu alıp seçilen değişik siyasi partilerden oluşan milletvekillerinden oluşuyor. O halde biz bu ortak soruna ortak çözüm bulmak zorundayız.''