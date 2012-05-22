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Barış için her türlü görüşmeyi yaparım

Terör alt komisyonu başkanı Bostancı, "Terörün bitmesi, barışın sağlanması yolunda katkı sağlayacak her türlü görüşmeyi yapacağını" söyledi

Barış için her türlü görüşmeyi yaparım

Terör alt komisyonu başkanı Bostancı, "Terörün bitmesi, barışın sağlanması yolunda katkı sağlayacak her türlü görüşmeyi yapacağını" söyledi

22 Mayıs 2012 Salı 14:42
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Barış için her türlü görüşmeyi yaparım
TBMM - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan terör alt komisyonu başkanı, AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı, bazı komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yaptıkları incelemeleri AA'ya değerlendirdi.

Bostançı, son 30 yılda terörden mağdur olmuş kişilerle görüşmeler yaptıklarını söyledi.
''Oslo görüşmeleri başta olmak üzere terör örgütü ile müzakere edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Bostancı, şu yanıtı verdi:
''Teröre karşı mücadele konusunda 'eğer silah gücüyle bu işi halledeceğim' mantığıyla yaklaşırsan, bu mantık zaten 30 yıldır egemendi, bu mantık bir işe yaramıyor, bunu görüyoruz. Türkiye'de barış sağlanacaksa, bir insanın daha kanı akmayacaksa, bunu sağlayacak olan herkesle görüşmek prensipte mantıklı bir davranıştır. Bu ülkede terörün bitmesi, insanların ölmemesi, barışın sağlanması, özgür demokratik bir Türkiye'nin kurulması yolunda katkı sağlayacak her türlü görüşmeyi ben yaparım.''

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:43
Anahtar Kelimeler:
Barış
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