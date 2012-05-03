Bakanlık o haberleri yalanladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, askeri liselerin kapatılarak arazilerinin Maliye Bakanlığı'na devredildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında askeri liselerin kapatılarak arazilerinin Maliye Bakanlığı'na devredildiği yönünde haberler yer aldığı, bu nedenle kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, ''Basında yer alan söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve halen askeri liselerin kapatılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığı kamuoyuna saygı ile duyurulur'' ifadeleri yer aldı.