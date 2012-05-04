Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bakanlar Ilısu Barajı'nda

Eroğlu, Şimşek ve Eker baraj inşaatında incelemede bulundu

Bakanlar Ilısu Barajı'nda

Eroğlu, Şimşek ve Eker baraj inşaatında incelemede bulundu

04 Mayıs 2012 Cuma 19:32
1095 Okunma
Bakanlar Ilısu Barajı'nda

MARDİN - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ilısu Barajı inşaatını gezdi.

Silvan Barajı temel atma töreninin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker helikopterle Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu köyü yakınlarındaki Ilısu Barajı'na geçti. Bakanlar Eroğlu, Şimşek ve Eker burada DSİ 16. Bölge Müdürü Mahmut Dündar'dan basına kapalı olarak brifing aldıktan sonra çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni Ilısu köyü yakınlarından geçerken araçtan inen bakanlar, cep telefonlarıyla modern köyü görüntüleyip, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

-''Hedef Ilısu Barajı'nı 2014'te tamamlamak''-

Bakan Eroğlu, Ilısu Barajı'nda 9 Mart 2012 itibarıyla dolgu çalışmalarına başlandığını, hedeflerinin 2014 yılında barajı tamamlamak olduğunu ifade etti. Eroğlu, şöyle konuştu:

''Aslında 2016 yılında tamamlanacaktı, sayın başbakanımız müteahhit ekiplerle pazarlık yaparak bunu 2014'e çekti. Çok zor bir baraj, zamanla yarışıyoruz. Eskiden böyle barajlar 15 yılda bitmiyordu. Biz burada dev baraj yapıyoruz. Türkiye'de gövde büyüklüğü açısından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci baraj, enerji bakımından ise dördüncü büyüklükte. Yaklaşık 4 milyar kilovatsaat enerji üretecek. İstihdam sağlıyor, Cizre Barajı yapıldığı zaman o bölgenin tarım arazileri sulanacak. Bu baraj yapılınca tarihi eserler kurtulacak.''

-''Turizm açısından da büyük canlılık olacak''

Ilısu Barajı ile birlikte Hasankeyf'in muhteşem bir cazibe merkezi haline geleceğini de vurgulayan Eroğlu, ''Ilısu köyünün eski halini gördünüz. Şimdi muhteşem bir köy yaptık. Herkesin imreneceği, yabancılar dahi gelip derme çatma köy beklerken modern köyü görünce biz de buradan bir yer alabilir miyiz diye teklif ettikleri noktaya geldik. Bin metrekare üzerinde adeta birer villa inşa ettik. İnşallah Hasankeyf'te önümüzdeki aylarda tarihi kültürel park alanında temel atma merasimi yapılacak. Orada müze yapılacak, turizm açısından da büyük canlılık olacak'' diye konuştu.

Bakanların Ilısu Barajı'ndaki incelemesine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, bazı milletvekilleri ile Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve Şırnak Valisi Vahdettin Özkan da eşlik etti.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 11:34
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Ilısu Barajında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ