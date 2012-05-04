Bakanlar Ilısu Barajı'nda



MARDİN - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ilısu Barajı inşaatını gezdi.



Silvan Barajı temel atma töreninin ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker helikopterle Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu köyü yakınlarındaki Ilısu Barajı'na geçti. Bakanlar Eroğlu, Şimşek ve Eker burada DSİ 16. Bölge Müdürü Mahmut Dündar'dan basına kapalı olarak brifing aldıktan sonra çalışmaları yerinde inceledi.



Yeni Ilısu köyü yakınlarından geçerken araçtan inen bakanlar, cep telefonlarıyla modern köyü görüntüleyip, hatıra fotoğrafı çektirdiler.



-''Hedef Ilısu Barajı'nı 2014'te tamamlamak''-



Bakan Eroğlu, Ilısu Barajı'nda 9 Mart 2012 itibarıyla dolgu çalışmalarına başlandığını, hedeflerinin 2014 yılında barajı tamamlamak olduğunu ifade etti. Eroğlu, şöyle konuştu:



''Aslında 2016 yılında tamamlanacaktı, sayın başbakanımız müteahhit ekiplerle pazarlık yaparak bunu 2014'e çekti. Çok zor bir baraj, zamanla yarışıyoruz. Eskiden böyle barajlar 15 yılda bitmiyordu. Biz burada dev baraj yapıyoruz. Türkiye'de gövde büyüklüğü açısından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci baraj, enerji bakımından ise dördüncü büyüklükte. Yaklaşık 4 milyar kilovatsaat enerji üretecek. İstihdam sağlıyor, Cizre Barajı yapıldığı zaman o bölgenin tarım arazileri sulanacak. Bu baraj yapılınca tarihi eserler kurtulacak.''



-''Turizm açısından da büyük canlılık olacak''



Ilısu Barajı ile birlikte Hasankeyf'in muhteşem bir cazibe merkezi haline geleceğini de vurgulayan Eroğlu, ''Ilısu köyünün eski halini gördünüz. Şimdi muhteşem bir köy yaptık. Herkesin imreneceği, yabancılar dahi gelip derme çatma köy beklerken modern köyü görünce biz de buradan bir yer alabilir miyiz diye teklif ettikleri noktaya geldik. Bin metrekare üzerinde adeta birer villa inşa ettik. İnşallah Hasankeyf'te önümüzdeki aylarda tarihi kültürel park alanında temel atma merasimi yapılacak. Orada müze yapılacak, turizm açısından da büyük canlılık olacak'' diye konuştu.



Bakanların Ilısu Barajı'ndaki incelemesine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, bazı milletvekilleri ile Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve Şırnak Valisi Vahdettin Özkan da eşlik etti.





AA