"Bakan Yıldırım'ın Öcalan ile görüştüğü" iddiası

ANKARA





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, "Yıldırım, Öcalan’la görüştü" başlığıyla yayımlanan haberin, tamamen gerçek dışı olduğu, haber içerisinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a yönelik iddiaların hayal mahsulü olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "Yıldırım Öcalan'la görüştü" başlıklı haberlere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a atfen, 'Yıldırım, Öcalan’la görüştü' başlığıyla yayımlanan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haber içerisinde Sayın Bakan’a yönelik yer alan iddialar hayal mahsulüdür."