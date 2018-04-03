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Bakan Sarıeroğlu taşerondan kadroya geçen işçi sayısını açıkladı

Bakan Sarıeroğlu, "4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız." dedi.

Bakan Sarıeroğlu taşerondan kadroya geçen işçi sayısını açıkladı

Bakan Sarıeroğlu, "4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız." dedi.

03 Nisan 2018 Salı 13:20
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Bakan Sarıeroğlu taşerondan kadroya geçen işçi sayısını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlıkta düzenlenecek alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı hakkında bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, "Bugün itibarıyla, öngördüğümüz üzere, merkezi idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızda, mahalli idarelerde 4C'den 4B'ye geçiş ve geçici mevsimlik işçilerimizle birlikte 900 bini aşan kişiye dokunan bir çalışmayı tamamlamış durumdayız. Ben tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Jülide SarıeroğluTaşeron
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