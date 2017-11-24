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Bakan Kaya'da 'Öğretmenler Günü' mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, mesajında, " Vatansever öğretmenlerimiz olduğu müddetçe Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürüyüşünü engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya'da 'Öğretmenler Günü' mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, mesajında, " Vatansever öğretmenlerimiz olduğu müddetçe Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürüyüşünü engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

24 Kasım 2017 Cuma 10:49
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Bakan Kaya'da 'Öğretmenler Günü' mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, öğretmenlerimize kalbi şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, "Vatanımıza ve milletimize en büyük hizmeti veren, kalemle ilim ve irfanla insanı ve toplumu inşa eden tüm öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullanan Kaya, Türkiye'nin önündeki engelleri aşarak, ekonomik ve kültürel hedeflerine ulaşabilmesinin ancak vatanperver, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerlerle donatılmış bir nesille mümkün olduğunu vurguladı.

Böyle bir neslin değerli öğretmenlerin üstün fedakarlıkları sayesinde yetişeceğine işaret eden Kaya, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin en ücra köşelerinde, farklı iklim ve coğrafyalarda, türlü zorluklara rağmen fedakarca görev yapan öğretmenlerimizi desteklemek ve onların önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biliyoruz ki öğretmenlerimizin yetiştirdiği her insan, bu topraklara ekilen bir fidandır. Milli ve manevi değerlerimizi maziden atiye taşıyan öğretmenlerimiz, Türkiye'nin teminatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz' diyerek işaret ettiği gençlik, kıymetli öğretmenlerimizin elinde yetişecektir. Milletimizin istikbali, değerli öğretmenlerimizle hayat bulacaktır."

Çocukların ve gençlerin, öğretmenlerinden aldıkları terbiye ile öğrendikleri bilgi ve hikmet ile geleceğin teminatı olacaklarını belirten Bakan Kaya, öğretmenin sadece bir fikri, bir bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda yüksek ahlak ve fazilet hissini de öğrettiğini vurguladı.

"Cehalete karşı verilen bu savaş, Türkiye'nin istiklal ve istikbal savaşıdır. Vatansever öğretmenlerimiz olduğu müddetçe Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürüyüşünü engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." değerlendirmesinde bulunan Bakan Kaya, "Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye" idealinin mimarı olan öğretmenleri bu uğurda gösterdikleri gayretlerinden dolayı tebrik etti.

Bakan Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Teröre, zorlu koşullara aldırmadan tek derdi, tek sevdası insan yetiştirmek olan ve bu uğurda canlarını feda eden şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ahirete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla yad ediyorum. Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, öğretmenlerimize kalbi şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal PolitikalarFatma Betül Sayan Kayaöğretmenler Günü24 Kasım24 Kasım Öğretmenler Günü
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