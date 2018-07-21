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Bakan Kasapoğlu'ndan Beykent Üniversitesi'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Portekiz'in Coimbra kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Beykent Üniversitesi'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Portekiz'in Coimbra kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyorum." dedi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:57
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Bakan Kasapoğlu'ndan Beykent Üniversitesi'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'in Coimbra kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyorum. Birbirinden güçlü rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olan Beykent Üniversitesi'ne ülkemize yaşattığı büyük gururdan dolayı teşekkür ediyorum. Şampiyonlukta emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluBeykent üniversitesi
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