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Bakan karşılamaya karşı!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan dışındaki yetkililere yapılan karşılama törenlerine karşı çıktı.

Bakan karşılamaya karşı!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan dışındaki yetkililere yapılan karşılama törenlerine karşı çıktı.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 08:48
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Bakan karşılamaya karşı!
19 Mayıs ve 30 Ağustos tören düzenini eleştiren ve değişmesinde katkısı olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bu kez illerdeki karşılama törenlerinin değişeceği sinyalini verdi.
Yazıcı, "O karmaşada, o kadar adamın hangisi aklında kalır. Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a yapsınlar bunu ama diğerlerine ne gerek var? Dizi dizi bekliyorlar" dedi.
Yazıcı, bu açıklamayı, dün Hürriyet gazetesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, polis mangası eşliğinde, vali ve emniyet müdüründen başlayıp, şube müdürüne kadar dizilerek oluşturulan karşılamanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.
Gazetenin haberine göre Yazıcı şunları söyledi:   "Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a yapsınlar bunu ama diğerlerine ne gerek var? Dizi dizi bekliyorlar. Validen başlıyor, emniyet müdürü, şube müdürü ne kadar adam varsa diziliyor. Sonra geçiyorsun polis çakıyor selamı, ‘merhaba merhaba’ diyorsun. Nedir bu yani, ne gerek var? İl sınırlarında karşılamaların da olmaması lazım. Gidiyorsun bir sürü insan bekliyor, zaman kaybı, israf. Kazalar oluyor, Allah göstermesin. Partililer il merkezinde toplansınlar, biz orada sohbet edelim. Bunları arkadaşlara da söyledim."


Son Güncelleme: 16.05.2012 00:49
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