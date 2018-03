Bakan Ergün Washington'da

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ABD ve Türkiye'deki Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) arasındaki ilişkilerle, iki ülke arasındaki ticaretin çok daha yaygınlaşmış ve güçlenmiş olacağını söyledi.

Ergün, ABD'nin başkenti Washington'da, Türkiye'nin ''onur konuğu'' olarak yer aldığı ve ABD yönetimi ve ülkedeki büyük sektör temsilcileriyle küçük ve orta işletmeleri bir araya getiren Ulusal Küçük İşletmeler Haftası'na katılarak, ''İşletmenizi Global Hale Getirmek'' başlıklı konferansta konuştu.

Türkiye ve ABD arasında, ''model ortaklığa'' uzanan ilişkilerin her alanda ve özellikle ekonomide güçlenerek devam etmesini arzu ettiklerini belirten Ergün, ''2011 yılında 20 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacmimiz, G-20 üyesi iki ülke için asla yeterli değildir'' dedi.

Ergün, ABD ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin, ''girişimcilerin elinde gelişeceğine'' dikkati çekerek, ekonominin temel aktörleri KOBİ'ler arasında kapsamlı işbirliği geliştirmeye büyük önem verdiklerini kaydetti. Bu açıdan, ABD'li ve Türk işadamlarını bir araya getiren bu organizasyonun, KOSGEB ve ABD Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) arasındaki işbirliğini gösterme açısından çok önemli olduğunu söyleyen Ergün, iki kurum arasındaki işbirliğinin, KOBİ'lere ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de yansıyacağı umudunu dile getirdi.

Ergün, ziyaretinde kendisine gıda, enerji, sağlık ve bilişim gibi önemli sektörlerden 25 başarılı KOBİ'nin eşlik ettiğini dile getirerek, ''KOBİ'lerimiz burada ABD'li işlemelerle görüşmeler yapacaklar, işbirliği ve fırsat alanları keşfedecekler. Görüşmelerden iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum'' dedi.

Bilgi ve tecrübe paylaşımıyla ortak projeler hazırlamada da işbirliğine her zaman açık olduklarını belirten Ergün, ''ABD'de faaliyet gösteren KOBİ'ler ihracata pek sıcak bakmıyorlar. Farklı eyaletler arasında gerçekleşen ticareti ihracat gibi kabul ediyorlar. Oysa günümüzün küresel dünyasında yeni fırsatlar keşfetmek için dışa açık olmakta fayda var. Bu vesileyle sizleri özellikle Türkiye ile daha fazla ticaret yapmaya davet ediyorum. Bu açıdan biz siyasilere, bürokratlara ve kurumlarımıza büyük bir sorumluluk düşüyor. İşadamlarımız arasındaki diyalog ve ortaklığı güçlendirecek temas noktaları oluşturmalıyız'' diye konuştu.

KOBİ'lerin dünya ekonomisindeki rolü ve önemine dikkati çekerek krizi fırsata çevirme becerilerinden bahseden Ergün, ''Türkiye'nin kriz sonrasında gösterdiği muazzam başarının, KOBİ'lerin performansı sonucunda olduğunu söyledi.

Ergün, ancak küresel rekabetin KOBİ'lerin büyümesini ve etkinliğini zorlaştırdığını dile getirerek, bu noktada Türkiye olarak, başta KOSGEB olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlarla, ihracat, teknoloji, altyapı, istihdam, eğitim gibi alanlarda KOBİ'lere destekler sağladıklarını ve proje odaklı şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'de işletmelerin yüzde 99.8'inin KOBİ niteliğinde olduğuna dikkati çeken Ergün, Türkiye olarak artık sadece üretmeye değil, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim yapmaya da odaklandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

''2023 yılına kadar, Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını yüzde 3'e çıkarmayı ve 10 küresel marka oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi Avrasya'nın sadece üretim değil, aynı zamanda teknoloji üssü haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle, özellikle üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek platformlar oluşturuyor, teknoloji odaklı girişimciliği yaygınlaştıracak destek programları uyguluyoruz ve KOBİ desteklerimizde Ar-Ge ve inovasyon programlarına büyük önem veriyoruz. KOSGEB'in Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile inovatif ürünlerin oluşmasını ve ticarileşmesini destekliyoruz.''

Türkiye'nin dünyanın en büyük 17'nci, Avrupa'nın ise en büyük 6'ncı ekonomisi olduğunu ve 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomileri arasına girmeyi hedeflediklerini hatırlatan Ergün, Türkiye'nin, küresel krizde herhangi bir finans kuruluşuna kaynak aktarmak zorunda kalmayan tek OECD ülkesi olduğuna belirtti. Ergün, ''İşte bu sağlam yapımız sayesinde, 2009 yılından beri tüm dünyayı sarsan ve etkileri halen sürmekte olan küresel krizden güçlenerek çıkmayı başardık. Bugün Türkiye, dünyada riski düşük, getirisi yüksek nadir ülkelerden birisidir'' dedi.

Nüfusu ve her geçen gün artan milli geliriyle de dünyanın en önemli iç pazarlarından birine sahip Türkiye'nin, ekonomisiyle yatırımcılar için güven ve istikrar sunduğunu ve coğrafyasında başlı başına ''teşvik sebebi'' yarattığını ifade eden Ergün, şöyle devam etti:

''Bulunduğumuz coğrafya ve yüksek üretim kalitemiz, ihracat potansiyelimizi de artırmaktadır. Türkiye'nin coğrafi konumu, İstanbul'dan sadece 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyarlık nüfusa ve 25 trilyon dolarlık pazara erişim imkanı sağlıyor. Her geçen gün daha fazla firma, Türkiye'nin sunduğu bu fırsatlardan yararlanmak için operasyon üssü olarak Türkiye'yi tercih ediyor. Arzumuz, ABD'li firmaların da Türkiye pazarından yararlanmak ve Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılmak için Türkiye'nin sunduğu fırsatları değerlendirmeleridir. Türkiye'de yatırım yapmak isterseniz, Yatırım Destek Ajansımız size her konuda yardımcı olacak, teşvik sistemiyle ilgili her ayrıntıyı da sizlerle paylaşacaktır.''

Konferansta konuşan SBA Başkan Yardımcısı Marie Johns da Türkiye'nin, ABD'nin dinamik ve önemli bir ticaret partneri olduğunu söyledi.

Türkiye'deki ekonomik gelişmelerine dikkati çeken Johns, bu nedenle Amerikan mallarının Türkiye'nin büyüyen ekonomik ortamıyla buluşmasının önemine değindi ve ''Daha fazla küçük işletmemizin bu güzel pazarda fırsatlar elde etmesini ümit ediyorum ve biz de yardım için buradayız'' dedi.

Ergün'ün bu toplantıya katılmasından büyük onur duyduğunu ifade eden Johns, KOSGEB'den de bahsederek, iki kurum arasındaki diyaloğun gelişeceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Barack Obama'nın iki ülke arasında ticaret ve ekonominin geliştirilmesinin önemini açıkça belirttiğini hatırlatan Johns, ''Küçük işletmelerimizin bir araya gelmesinde birçok fırsatların bulunduğuna inanıyorum. Herkesi burada açılan Türk pavyonunu ziyaret etmeye davet ediyorum'' diye konuştu.

Konferansın ardından da Ergün ve SBA Başkanı Karen Mills, Mandarin Otel'deki Türk standının açılışını yaptı.

Stantlarda ikram edilen lokum gibi ürünleri tadan Mills, çıkışta gazetecilere, Türkiye ile birlikte çok işler yaptıklarını belirterek, ''Birlikte anlaşma imzaladık. Türkiye'de çok girişimci bir çevre var. İstanbul'u ziyaret ettim, orada ne kadar etkili küçük işletmeler bulunduğunu gördüm. Birlikte çalıştığımız ve daha çok inovasyan ve iş yapacağımız için mutluyum'' dedi.

Nihat Ergün de ''İşletmelerimiz burada. Çok güzel işbirliklerimiz oluştu, en kısa sürede de ABD'deki KOBİ'lerin de Türkiye'deki organizasyonlara katılmasını istedik. Böylece küçük ve orta boy işletmeler arasındaki ilişkilerle Türkiye ve ABD arasındaki ticaret çok daha yaygınlaşmış ve güçlenmiş olacak'' dedi.