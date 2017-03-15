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Bakan Avcı Avrupa'yı uyardı

Kültür Bakanı Avcı, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumuna ilişkin "Avrupa ülkelerinde esen bu ırkçı yabancı düşmanı söylem üzerine bir de FETÖ'nün dezenformasyonu ekleniyor. Bu gidişle başlarına büyük bela alacaklar" dedi.

Bakan Avcı Avrupa'yı uyardı

Kültür Bakanı Avcı, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumuna ilişkin "Avrupa ülkelerinde esen bu ırkçı yabancı düşmanı söylem üzerine bir de FETÖ'nün dezenformasyonu ekleniyor. Bu gidişle başlarına büyük bela alacaklar" dedi.

15 Mart 2017 Çarşamba 11:46
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Bakan Avcı Avrupa'yı uyardı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yaptığı açıklamada, Avrupa'nın hastalandığını ve bu gidişle toparlanmasının zor olduğunu, bunu Avrupalıların da anlaması gerektiğini belirtti.

Avrupa siyaset sınıfının ciddi bir buhran yaşadığını ifade eden Avcı, 15 yıl içerisinde Avrupa siyasetinin nasıl bir kalibre değişimine uğradığını, nasıl bir çapsızlığa gittiğini, adam yokluğu yaşadığını gördüklerini vurguladı.

Bunun son örneklerinden birinin de Hollanda'da yaşandığını anımsatan Avcı, Hollanda veya Avrupa halklarıyla bir sorunları bulunmadığını ancak bazı yönetimlerle sorunlar olduğunu kaydetti.

Yakın zamanda Hollanda'daki eylem ve söylemlerin, ülkenin nasıl bir siyasetçi güruha mahkum olmak üzere olduğunu gösterdiğini, bu durumun kendilerini üzdüğünü aktaran Bakan Avcı, şöyle konuştu:

"Bugünkü Hollanda yönetim sınıfı fevkalade cahil, görgüsüz, küstah ve bencil. Bunlar gerçekten Avrupa'nın başına bela olacaklar, onun işaretlerini de veriyorlar. Bugün diyelim ki oradaki Türklere veya Doğu Avrupa'dan, Afrika'dan, farklı yerlerden gelen yabancılara düşmanlık biçiminde boy veren bu kötülük, zaman içerisinde Hollanda'nın kendi içerisine de döner, Hollanda'yı zehirlemeye başladığını zaten görüyorsunuz. Oradaki polis, herhalde daha daha aklı başında bir yönetimin iş başında olduğu zamanlarda, bu kadar hoyrat, acımasız, insanlık dışı bir tavır sergileyemezdi ama bu dalga dalga yayılıyor."

"Hollanda'da da Türkiye'deki gibi soru hırsızlığı yaptıklarına dair sağlam duyumlar var" 

Utrecht'te toplantı yapılırken, Hollandalı muhatap bakanın kendisiyle yan yana oturduğunu fakat konuşmasını yaptıktan sonra soğuk bir şekilde "Gitmem lazım" diyerek ayrıldığını aktaran Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Durumu oradaki arkadaşlarımıza anlattığımda, buna şaşırmadıklarını çünkü Hollanda'ya gelip çifte vatandaşlık almış FETÖ ile iltisaklı bazı insanların Hollanda bürokrasisinde kilit noktalara geldiklerini ve onların siyasetçileri yönlendirdiklerini söylediler. Yani belediyelerde, belediye meclislerinde görev aldılar, yerleştiler, siyasetçilerin kampanyalarına destek oldular, bazılarına menfaatler temin ederek, Türkiye'de geçmişte örneklerini gördüğümüz şeyleri oralarda da yaptıklarını anlattılar. Bilhassa Türkiye düşmanlığı ve Türkiye aleyhtarlığı konusunda Hollandalı bazı siyasetçileri ve Hollanda basınını yönlendirdiklerini söylediler. Hatta Hollanda'daki okullarda da aynı Türkiye'deki gibi soru hırsızlığı yapıp belli yerlere gelmek için aynı sınav hırsızlıklarını yaptıklarına dair sağlam duyumlar var. Bu Hollandalıların meselesi, onların problemi ama daha o zaman görülüyordu, o zaman da söyledim, neticede bunlar sizin yanınızda gibi görünürler ama çıkarlarına aykırı bir şey olduğu zaman ne yapacaklarını siz de görürsünüz demiştik. Benzer durum Almanya ve diğerlerinde de var. Avrupa ülkelerinde esen bu ırkçı, yabancı düşmanı söylem üzerine bir de FETÖ'nün dezenformasyonu ve lobi çalışmaları ekleniyor. Hakikaten Avrupa zor durumda, o yüzden uyarılarımızı ciddiye almaları gerekir. Bu gidişle başlarına büyük bela alacaklar, alıyorlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi AvcıAvrupaFETÖ
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