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Bahçeli'den genel af değerlendirmesi

Bahçeli, "insanlık artıklarını ödüllendirme arayışları karşılaşabileceğimiz en vahim trajedilerden birisi olmuştur" dedi.

Bahçeli'den genel af değerlendirmesi

Bahçeli, "insanlık artıklarını ödüllendirme arayışları karşılaşabileceğimiz en vahim trajedilerden birisi olmuştur" dedi.

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:07
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Bahçeli'den genel af değerlendirmesi
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ'ın, ''PKK'ya yönelik genel af'' söylemini eleştirdi. 

''Bir yanda vatan evlatları şehit düşerken, diğer yanda şehitlerimizin kanını döken insanlık artıklarını ödüllendirme ve ödün verme arayışları karşılaşabileceğimiz en vahim trajedilerden birisi olmuştur'' ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:
''En son olarak Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bağlı Kuzuculu Beldesi yakınlarındaki Amanos Dağlarından gelen acı haber milletimizin yüreğini yakmıştır. PKK'lı canilerin saldırısıyla iki mehmetçiğimiz şehit olmuş ve birisi de yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, PKK terör örgütünün hunhar eylemlerini tüm gücümle lanetliyorum.
Bu çerçevede vatanımızı bölmenin, milletimizi ayrıştırmanın ve bin yıllık kardeşlik bağlarını koparmanın hesaplarını yapan melun ve bölücü zihniyetin iyice fütursuzlaştığı anlaşılmaktadır.'' 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''PKK silah bırakırsa operasyonlar durur'' sözlerinin ''bölücü örgütü aklamak ve teröristleri affetmek amacına matuf olduğunu'' ileri süren Bahçeli, ''Zira sözde Kürt sorunun çözümü kapsamında, Başbakan'ın bizatihi talimatıyla bir haftadır çalışmalarda bulunan beş AKP milletvekilinden birisi olan Mardin Milletvekilinin beyanları bunu güçlendiren delillerle doludur. AKP zihniyeti anlaşıldığı kadarıyla sonunda dilinin altındaki baklayı çıkarmıştır'' değerlendirmesinde bulundu.
Bahçeli, "Türk milleti bu rezilliklere daha fazla muhatap kalmamalı ve tezgah altı sürdürülen hain emelleri muhakkak ve şaibesiz bir biçimde Başbakan'dan duymalıdır" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:08
Anahtar Kelimeler:
Genel Af
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