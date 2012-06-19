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Bahçeli'den "Dalton kardeşler" benzetmesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörle mücadele konusunda Meclis'teki diğer partileri suçladı.

Bahçeli'den "Dalton kardeşler" benzetmesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörle mücadele konusunda Meclis'teki diğer partileri suçladı.

19 Haziran 2012 Salı 13:10
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Bahçeli'den

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari'deki terör saldırısını değerlendirirken, ''Millet olarak acımız büyük, yüreğimiz buruk, terör illetine dayanma gücümüz tükenme aşamasına gelmiştir'' dedi. 

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Dağlıca kesimindeki sınır birliklerine düzenlenen terör saldırısında 8 askerin şehit olduğunu anımsattı. 
''Artık müzakereci acizlik, Oslocu çürümüşlük son bulmalıdır'' ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:
''AKP Hükümet'i, Türk milletinin ve devletinin hayat haklarıyla, dokunulmaz ve ilişilmez değerleriyle oynamayı bırakmalı ve görevini layıkıyla yerine getirmelidir. Kandil Dağı'nın ve teröristlere lojistik imkan sağlayan bütün unsurların gecikmeksizin etkisizleştirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti teyakkuza geçmeli ve iktidar bu süreçte gerekli her tedbirin alınmasına önayak olmalıdır."

Dalton kardeşler
''AKP, CHP, BDP üçlü sac ayağı arasındaki irtibat ve yakınlıklar üzerindeki karanlık noktaların da aydınlandığını'' öne süren Bahçeli, ''Artık bu şeytan üçgeninin 'sorun' diye gördüğü konuya Kandil fitnesi de olumlu anlamda müdahil olmuş ve aralarındaki bağlantı bütün hatlarıyla şekillenmiştir'' dedi.
''AKP ile BDP'nin aynı melun geminin mürettebatı, aynı karanlığın ürünleri olduklarının tam olarak gün yüzüne çıktığını, arkalarındaki filikaya yeni CHP'yi de alarak Türk milletini alacakaranlık kuşağa doğru aceleyle çektiklerini'' ileri süren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Başbakan Erdoğan, CHP'nin kurultay yaparak BDP ile birleşmesini önermesinin üzerinden de çok geçmemiştir. Asıl bundan sonra Başbakan Erdoğan'ın, bu iki partinin liderleriyle birlikte İmralı canisini de fiilen yanlarına alarak yeni bir 'Dalton Kardeşler' çetesini kurması kendisi açısından daha makbul ve yerinde olacaktır.''

 

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 05:11
Anahtar Kelimeler:
Bahçeliden Dalton Kardeşler Benzetmesi
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