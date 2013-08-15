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Bahçeli'den BM'ye çağrı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mısır'daki olaylarla ilgili BM başta olmak üzere Arap Ligi ve bölgesel aktörlerin devreye girmesi çağrısında bulundu.

Bahçeli'den BM'ye çağrı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mısır'daki olaylarla ilgili BM başta olmak üzere Arap Ligi ve bölgesel aktörlerin devreye girmesi çağrısında bulundu.

15 Ağustos 2013 Perşembe 08:39
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Bahçeli'den BM'ye çağrı
ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Arap Ligi, bölgesel aktörler ve Birleşmiş Milletler gecikmeksizin ve vakit daha da geç olmadan devreye girmeli, Mısır'daki tarafları uzlaştırarak, yatıştırarak demokrasinin kapısını açma konusunda sorumluluk almalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da meydana gelen olayların her anlamda kaygı ve üzüntü verici olduğunu belirterek, "güvenlik güçlerinin Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında demokratik protestosunu yapan masum sivillere orantısız müdahalesi, insafsız muamelesi ve acımasız mukabelesinin insanlık adına büyük bir kayıp" olduğuna işaret etti.

Mısır'ın geleceğinin bizzat Mısır halkı tarafından belirlenmesi gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bunun yanında AKP hükümeti Mısır'daki vatandaşlarımızın hak ve beklentilerini muhafaza edecek, can güvenliklerini teminat altına alacak tedbirler geliştirmeli ve darbe yönetimi ile ilişkilerini gözden geçirmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Mısır'ın güvenliğe, dirliğe ve barışa bir an önce ulaşmasını temenni etmekte, kanlı bir iç savaşa meydan verilmemesini samimiyetle beklemektedir. Arap Ligi, bölgesel aktörler ve Birleşmiş Milletler gecikmeksizin ve vakit daha da geç olmadan devreye girmeli, Mısır'daki tarafları uzlaştırarak, yatıştırarak demokrasinin kapısını açma konusunda sorumluluk almalıdır. Parti olarak dileğimiz Mısır’ın kaostan çıkması ve hak ettiği meşru, ahlaki ve demokratik yönetim yapısına bir an önce kavuşmasıdır."

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 08:39
Anahtar Kelimeler:
Bahçeliden BMye çağrı
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