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Bahçeli: "Yollarına devam etsinler''

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ''Sayın Kılıçdaroğlu İmralı canisinin yol haritası üzerinde yürüyor ve sayın Başbakan'la da bir istasyonda buluşmuşlardır. Yollarına devam etsinler''

Bahçeli: "Yollarına devam etsinler''

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ''Sayın Kılıçdaroğlu İmralı canisinin yol haritası üzerinde yürüyor ve sayın Başbakan'la da bir istasyonda buluşmuşlardır. Yollarına devam etsinler''

10 Haziran 2012 Pazar 18:31
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Bahçeli:

ISPARTA - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sayın Kılıçdaroğlu İmralı canisinin yol haritası üzerinde yürüyor ve sayın Başbakan'la da bir istasyonda buluşmuşlardır. Yollarına devam etsinler'' dedi.    

12. Uluslararası Isparta Gül ve Halı Festivali'ne katılmak üzere Isparta'ya gelen Bahçeli, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''MHP de BDP de morg önünde nöbet tutmayı bıraksın. Şehitlerimizi, terörist cenazelerini istismar etmeyi bıraksınlar'' sözünü hatırlatması üzerine Bahçeli, şöyle yanıt verdi:

''Ülkemizin güvenlik güçlerini morga gönderenler utansın. Türkiye sevdalıları şehitlerimizi morgdan alıp görevini yerine getirmek ve onları toprağa vermekle görevlidirler. Bu sebepten dolayı bu tür konuşmaları yakışıksız buluyorum. Sayın Kılıçdaroğlu İmralı canisinin yol haritası üzerinde yürüyor ve sayın Başbakan'la da bir istasyonda buluşmuşlardır. Yollarına devam etsinler.''

MHP Genel Başkanı Bahçeli, milletten aldıkları güçle Kürt sorununu kabul etmeyerek bölücü terörün de kökünü kazıyarak yollarına devam edeceklerini belirterek, ''Bundan da bizi hiç bir güç caydıramayacaktır'' dedi.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ziyaretin anısına Bahçeli'ye ahşap sandık ve çini hediye etti.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 10:40
Anahtar Kelimeler:
Bahçeli
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