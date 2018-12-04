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Bahçeli: Türk düşmanlarına omuz vermek İslam'ın neresine sığacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suudi Arabistan, BAE ve bazı Körfez ülkelerine tepki göstererek, "Türk ve Türkiye düşmanlarına omuz vermek, teröristlere destek sağlamak İslam'ın neresine sığacak?" dedi.

Bahçeli: Türk düşmanlarına omuz vermek İslam'ın neresine sığacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suudi Arabistan, BAE ve bazı Körfez ülkelerine tepki göstererek, "Türk ve Türkiye düşmanlarına omuz vermek, teröristlere destek sağlamak İslam'ın neresine sığacak?" dedi.

04 Aralık 2018 Salı 11:43
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Bahçeli: Türk düşmanlarına omuz vermek İslam'ın neresine sığacak

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Suriye'nin kuzey ve doğu sınırlarında teröristlerden oluşturulacak sözde sınır muhafızlarının parasal, eğitim, silah ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Körfez ülkelerinin ABD ile ortak hareket edeceği söylenmektedir. İddialar doğruysa Kaşıkçı cinayetinin altından kalkamayan Suudi Arabistan yönetimi, Türkiye husumetini gizleyemeyen Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'ye olan diyet borçlarını anlaşılan bu şekilde ödeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Emperyalizmin tutsağı olmuş bu ülkelerin neresi İslam, nereleri doğrudur? Türk milletine tuzak kuran, batıla mihmandarlık yapan iradesiz ve icazetli yönetimler biliniz ki İslam'ın sırtına saplanmış zehirli hançerden başka bir şey değilsiniz. Suudi Arabistan Allah'tan korkuyor, kuldan utanıyorsa önce işlediği vahşi cinayetin hesabını versin, bedelini ödesin. Türk ve Türkiye düşmanlarına omuz vermek, teröristlere destek sağlamak imanın, İslam'ın neresine sığacaktır?" şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 04.12.2018 11:46
Anahtar Kelimeler:
MHPTBMMDevlet Bahçeli
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