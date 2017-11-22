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Bahçeli, Özdağ Yakınlaşması TBMM’de Dikkat Çekti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 127 maddesi kabul edilen torba yasanın önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenirken devam eden gündeme ilişkin maddelerle ilgili görüşmeler ara verilmeden devam ediyor.

Bahçeli, Özdağ Yakınlaşması TBMM’de Dikkat Çekti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 127 maddesi kabul edilen torba yasanın önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenirken devam eden gündeme ilişkin maddelerle ilgili görüşmeler ara verilmeden devam ediyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 12:18
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Bahçeli, Özdağ Yakınlaşması TBMM’de Dikkat Çekti

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 127 maddesi kabul edilen torba yasanın önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenirken devam eden gündeme ilişkin maddelerle ilgili görüşmeler ara verilmeden devam ediyor. Zaman zaman tansiyonun da yükseldiği TBMM Genel Kurulunda bugün verilen aradan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Partinin ülkücü kökenli Milletvekillerinden Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ın birbirlerine yakın durmaları ve konuşmalarındaki içtenlik, kulislerde en çok merak edilen ve konuşulan konulardan biri oldu. 

TBMM’de Genel Kurul görüşmelerine ara verildiği sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ arasındaki yakınlaşma ve neşeli sohbet dikkat çekti. Her iki deneyimli siyasetçinin hangi konuyla ilgili görüştükleri siyasi kulislerde de merak uyandırırken konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ve 16 Nisan’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili Referandum öncesi ve sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağduyuluğu, duruşu ve siyasi liderliğiyle ilgili övgü dolu sözler kullanan Özdağ, Bahçeli’ye teşekkür etmiş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de konuşmalarında Selçuk Özdağ’dan bahsederken “İyi bir ülkücü” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BahçeliözdağHasret Dilek Delierönce VatanTBMM
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