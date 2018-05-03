Bahçeli'nin 100 bin imzada FETÖ uyarısına CHP'den tepki

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin, AK Parti'nin antidemokratik uygulamalarının gölgesinde kalacağını savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur." sözlerinin sorulmasına Yarkadaş, şöyle karşılık verdi:

"Cumhur ittifakının gardiyanı Bahçeli'nin sözleri, seçmeni açıkça tehdit etmekte, seçmenin seçme ve seçilme özgürlüğünü gasp etmektedir. Bahçeli her siyasi rakibini çeşitli yollarla enterne etmeye çalışan, sahayı AKP ve MHP için boşaltma gayretine girişen bir siyasetçi haline geldi. Sadece seçmeni değil aday olmak isteyenleri de tehdit ediyorlar. Bahçeli'nin sözleri, saray muhtırasının devamı niteliğindedir. Hiçkimse Bahçeli'nin tehditlerine boyun eğmeyecek, herkes özgür iradesini ortaya koyarak kimi seçmek istiyorsa onun için imza atacak, oy kullanacaktır. Bahçeli'nin bu tehditleri de seçmen tarafından boşa çıkarılacaktır. Belli ki MHP ve AKP genel merkezlerini büyük telaş ve korku sarmış. Bundan dolayı artık halkı tehdit ediyorlar. Bu sözler halkı, seçmeni, milli iradeyi tehdit etmektedir. Bahçeli, milli iradeyi tehdit eder konuma gelmiştir."